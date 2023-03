Mulher descobre traição após instalar um gravador no carro do marido

Uma mulher está completamente devastada depois de descobrir que o marido, com o qual é casada há 29 anos, está envolvido com outra pessoa. Ao que tudo indica, essa não foi a primeira vez que o homem foi infiel em seu casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, ela decidiu pedir apoio por meio do fórum Mumsnet após gravar um encontro entre o marido e sua amante.

“Descobri há 3 anos que meu marido estava tendo um caso. Ele ficou com essa mulher por quatro anos e eu pensei que ele poderia mudar e que seria grato a mim por dar uma chance a ele”, começa a mulher.

“Ele me viu ir do céu ao inferno quando descobri seu caso e fiquei sem conseguir me manter inteira por um bom tempo. Eu me recompus e pensei que estávamos bem, mas ainda assim não conseguia confiar plenamente nele”.

As coisas ficaram ainda mais complicadas quando ela descobriu que o companheiro possui um “segundo telefone” contendo mensagens comprometedoras entre ele outra mulher, o que o homem prontamente negou.

Ela descobriu outro caso

Apesar de encontrar algumas mensagens suspeitas no celular do companheiro, a mulher aceitou a fala dele de que nunca chegou a se encontrar com a outra pessoa, e decidiu dar um voto de confiança.

“O Natal estava perto, então tentei esquecer e me concentrar em ter um ambiente feliz para as crianças. Eu percebi aos poucos que ele ficava tempo demais no celular e quando o questionei sobre ele ainda ter contato com a outra mulher ele disse que era terrível eu pensar isso dele”.

“Eu sabia que ele não seria honesto, então coloquei um gravador de voz embaixo do banco do carro dele e eu o ouvi tendo um encontro sexual com outra mulher. Eu ouvi tudo e agora não o quero mais! Eles se encontravam quando eu trabalhava à noite e ele não tem ideia que eu descobri”.

“Quero que ele saia de casa agora mesmo, me sinto uma idiota por acreditar nele e só me vejo tendo uma vida solitária pela frente. Tenho 50 anos e estou com ele desde que tinha 17, sinto que desperdicei todos os meus bons anos de vida com um homem que nunca pensou sobre mim enquanto eu estava apaixonada por ele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela precisa ser forte e seguir em frente: “Livre-se dele. Não continue desperdiçando sua vida com esse cara. É difícil ir embora, mas não tão difícil quanto continuar assim”.

“Isso é terrível. Lamento que você esteja passando por isso e espero que receba muito apoio”, comentou outra pessoa.