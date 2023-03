Relacionamento: Você precisa estar CIENTE destas 5 coisas sobre sentimentos

Entender suas próprias emoções no percurso da vida é um detalhe extremamente importante. Desta forma, fica mais simples lidar com as ocorrências do cotidiano de uma forma ainda mais leves.

Nas relações amorosas, quando as emoções são escondidas, significa um sinal grave de falta de confiança, medo ou até mesmo orgulho. Tais sentimentos não são saudáveis e não colaboram para o crescimento do casal.

Nas amizades, família e outros ciclos acaba passando pelo mesmo processo. Tentar se mostrar forte ao reprimir suas emoções para “não incomodar” ninguém é muito perigoso.

Reconhecer nossas vulnerabilidades e não ter medo de expressá-las é um grande ato de maturidade e bravura.

Controle suas emoções e viva mais leve

Quando se vive uma vida sem reprimir os sentimentos, você acaba ficando ainda mais preparado para lidar com as ocorrências complexas na vida.

“Agora eu sei que as emoções fazem parte da experiência diária de todos e que são comunicações biológicas que precisam de atenção. Eu gostaria que meus pais tivessem recebido uma educação sobre emoções para que pudessem ter me ensinado coisas importantes sobre emoções quando eu era adolescente. Teria me ajudado a lidar com parte do meu sofrimento e insegurança”, explica a autora Hilary Jacobs Hendel, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você pode conferir as cinco coisas para se ter noção, em relação a sentimentos e emoções.

Você precisa estar CIENTE destas 5 coisas sobre sentimentos