Em todo o mundo, existem milhares de pessoas que colocam seu destino no tarot. Descubra o que o futuro lhe reserva para esta quarta-feira, 15 de março.

As revelações para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot:

Leão

o cinco de copas

As decepções do passado não te deixam seguir em frente e isso te desanima muito e impacta em qual será o seu desempenho na vida pessoal e profissional. Você não pode continuar assim, porque esta semana você deve estar 100% para realizar alguns negócios que serão a economia do seu futuro

Virgem

Sim, semana de muito trabalho, mas isso não pode ser desculpa para não resolver o problema que está na raiz da sua vida pessoal. Então tire um tempo nos próximos dias e resolva tudo que te tem paralisado. Você precisa seguir em frente.

Libra

Uma nova energia gira em torno de sua vida profissional nesta semana, o dinheiro flui e com ele você deve estar atento para economizar e planejar o futuro. O tarot também lhe diz que seu tempo de solidão acabou.

Escorpião

Você está tomando decisões que lhe causam preocupação e angústia, então pare de fazer coisas que você acha que irão ajudá-lo a seguir em frente e o que elas fazem é colocá-lo em um buraco escuro.

Com informações do site Nueva Mujer