Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões para os próximos dias.

As revelações para os próximos dias para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

Leão

O cinco de copas

As decepções do passado não te deixam seguir em frente e isso te desanima muito e impacta em qual será o seu desempenho na vida pessoal e profissional.

Você não pode continuar assim, porque esta semana você deve estar 100% para realizar alguns negócios que serão a economia do seu futuro. Então vá em frente, o universo tem coisas melhores para você.

Números da sorte: 6, 10, 59

Virgem

O Enforcado Invertido

Sim, esta semana há muito trabalho, mas isso não pode ser desculpa para não resolver o problema que está na raiz da sua vida pessoal. Se você não está bem emocionalmente, não consegue ter bom desempenho em outros aspectos da vida.

Então tire um tempo nos próximos dias e resolva tudo que te tem paralisado. Você precisa seguir em frente.

Números da sorte: 7, 32, 44

Libra

O Ás de Pentáculos

Uma nova energia gira em torno de sua vida profissional nesta semana, o dinheiro flui e com ele você deve estar atento para economizar e planejar o futuro.

Esta carta também lhe diz que seu tempo de solidão acabou, que entra em sua vida uma pessoa que fará seu coração bater e com quem você poderá se consolidar.

Números da sorte: 3, 17, 92

Escorpião

Nove de Pentáculos Invertido

Você está tomando decisões que lhe causam preocupação e angústia, então pare de fazer coisas que você acha que irão ajudá-lo a seguir em frente e o que elas fazem é colocá-lo em um buraco escuro.

Aproveite esta semana para refletir, mudar aspectos da sua vida que lhe permitem ver com clareza o caminho que deve seguir.

Números da sorte: 1, 33, 69

Com informações da revista Nueva Mujer