O que as cartas do tarot indicam para o futuro de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem

Áries

Cinco de copas

O momento traz uma mensagem de esperança de que as coisas vão dar certo se você se dedicar a isso. A primeira coisa que você deve fazer para estar em harmonia é organizar sua casa, que é seu templo, onde você abre a porta e deixa todos os problemas do lado de fora e sente uma paz saudável. Dessa forma, você conseguirá que as energias fluam e os projetos nos trilhos. O importante é que você deve assumir que precisa fazer mudanças para que tudo corra bem. A carta também diz que você conhecerá uma pessoa que o ajudará a se concentrar e com ela renascerá o romance que o fará viver novas experiências.

Touro

Oito de copas

Esta carta fala de sua generosidade e nobreza, então esta semana você será o portador de uma notícia muito boa para sua família que harmonizará o ambiente. Coloque todo o seu esforço porque não é sobre você; é sobre o que você faz pelos outros e como isso te faz feliz. Você é a pessoa certa para garantir que o ambiente de trabalho volte à paz e à dedicação ao que é realmente importante, resolver e sair da estagnação. Sua boa ação será recompensada pelo universo. Não pague com seu parceiro a pressão que você tem neste momento, não vale a pena arriscar o relacionamento por situações que são temporárias.

Gêmeos

A Imperatriz

Esta carta diz que seu lado maternal está à flor da pele e que você será o centro das atenções de todos ao seu redor esta semana. Mas também alerta que você deve ser cauteloso com as decisões que vai tomar para o futuro. A rotina e os costumes devem ser revirados para que tudo que você planeje flua da melhor forma. Você é muito focado no amor próprio e isso é importante para que, quando alguém entrar em sua vida, você esteja pronto para abrir seu coração.

Câncer

Dois de espada

Você está esperando por uma resposta que lhe permitirá resolver alguns conflitos que o prendem. É preciso cultivar alianças, ser mais sociável, confraternizar, mas nada disso significa depender dos outros para progredir. Se você mantiver uma atitude positiva, tudo ficará bem, mas você deve ter paciência para esperar. A carta diz que em breve você conhecerá alguém que mudará sua vida, fará você se sentir especial e conseguirá tirar do seu coração aquele passado que tanto o machucou.

Leão

Deis de copas

Neste momento você deve se proteger muito das más energias que existem em seu ambiente de trabalho, seguir sua intuição e sua inteligência para resolver qualquer conflito que surja. Não deixe que os obstáculos o ceguem e não deixe que você tenha paciência e tolerância suficientes para seguir em frente. Você vai conseguir, mas faça a sua parte para que as coisas fluam melhor. Você tem amor à sua frente e joga às cegas. Não o deixe esperando porque você pode perdê-lo. Lembre-se que o trem passa e se você não embarcar, ele te abandona.

Virgem

Roda da fortuna

Você vai fechar um ciclo em sua vida que o travava e por isso não conseguia avançar em cada meta proposta. As estradas se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora. A partir do momento em que você sentir que seu coração está se curando, a prosperidade e o sucesso estarão do seu lado. Saia dessa depressão e aproveite o que o universo te dá. É hora de buscar aquele amor que você deixou porque não se sentia pronto para assumir o relacionamento. É hora de buscar a felicidade.

Com informações da revista Nueva Mujer