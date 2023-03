Os signos do zodíaco que sempre começam a lutar primeiro

Alguns signos do zodíaco são lutadores potentes e que não temem dar o primeiro passo, mesmo que tudo pareça extremamente desafiador.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre será persistente e toma as rédeas da sua vida com pressa. Ele gosta de ser o primeiro e, motivado pela paixão e até mesmo teimosia, não se abala diante dos obstáculos. Além de confiar no próprio taco, ele não tem medida quando se trata de batalhar para somar as conquistas.

Leão

O leonino é puro fogo e tem sempre destaque para surpreender as pessoas ao redor com iniciativas. Ele também age impulsionado pelos sonhos e mudanças positivias que imagina ser o ideal para evoluir. Esse signo zela por seu orgulho e mantém a cabeça erguida sempre.

Escorpião

O escorpiano pode guardar seus sentimentos mais complexos dentro de si e partir para a luta. Esse signo mantém a coragem mesmo diante de desafios que marcam grandes mudanças na sua própria vida ou na de outras pessoas. O crescimento e o que sempre desejou são levados a sério.

Capricórnio

O capricorniano é lutador e persistente, mas também corajoso para dar o primeiro passo. Ele é ambicioso e direciona sua energia para a transformação, buscando a evolução e objetivos que foram almejados em sua vida. Além de foco, ele tem força para ir além quando todos já desistiram.

