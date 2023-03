Os signos do zodíaco que topam muita coisa no amor

Quando o assunto é amor, alguns signos podem ser mais tradicionais enquanto outros querem provar coisas novas e topam desafios.

Confira quais são e como isso acontece:

Leão

O leonino ama demonstrar sua segurança, pois ela marca muito a sua personalidade. No amor, não poderia ser diferente e ele tende a ser muito confiante ao topar os mais desafios, para ir além e mostrar não só que é capaz, como também que sabe aproveitar a paixão com intensidade.

Libra

O libriano é criativo e pode deixar que a coragem tome conta para arriscar novos caminhos no amor. Ele se abre para experimentar e também surpreende com propostas, já que não gosta de permanecer sempre na mesma rotina.

Escorpião

O escorpiano não esconde seu lado ardente e disposto a viver aventuras. Por isso, ele pode topar muita coisa no amor e deixar a intensidade tomar conta. A paixão é algo que tira realmente seus pés do chão e ele só volta a colocar se sentir que seu coração corre algum risco.

Sagitário

O sagitariano não só gosta de topar coisas novas no amor, como é aquele que surpreende com propostas que podem movimentar tudo. Em sua vida, as aventuras são muito importantes e o que, por vezes, dá sentido em suas relações.

Aquário

O aquariano é visionário porque se abre ao novo, sem medo de topar algo que ainda não fez parte da sua vida. Ele também age assim no amor e pode encontrar caminhos que fazem a diferença em sua trajetória só ou acompanhado.

