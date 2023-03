No mundo da perfumaria existem os mais diversos tipos de aromas e uma das categorias que mais chamam a atenção das mulheres são os perfumes cremosos. Essas fragrâncias costumam apresentar acordes como leite ou baunilha, que além da sensação cremosa, deixa o perfume adocicado.

Confira a seguir 5 perfumes cremosos e deliciosos para você ter na coleção.

Coffee Woman Duo - O Boticário

Esse é um perfume cremoso com um aroma que lembra café com leite. Além da parte cremosa, o perfume também possui acordes frutais e florais, o que traz um diferencial para o seu aroma. Funciona muito bem em saídas noturnas e dias frios. Possui alta fixação e projeção moderada.

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli e Almíscar.

Coffee Woman Fusion - O Boticário

Outra fragrância da mesma linha e que apresenta cremosidade é o Coffee Woman Fusion. Seu diferencial está nas frutas vermelhas.

As notas de topo são Frutas Vermelhas e Cítricos. As notas de coração são Cacau, Café e Íris e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo e Grãos de Café Torrados.

Quinoa Nativa SPA - O Boticário

O body splash Quinoa, da linha Nativa SPA possui notas ambaradas e florais. De início apresenta um aroma cremoso com um fundo azedo.

As notas de topo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar, Mirra, Fava Tonka e Patchouli. As notas de coração são Noz-moscada, Magnólia e Lilás e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Caramelo, Sândalo Branco e Almíscar.

Far away Gold - Avon

Assim como Quinoa, esse perfume mistura cremosidade com um fundo mais azedo, que lembra coco. Não é uma fragrância tão fácil de usar e requer poucas borrifadas.

As notas de topo são Pêssego, Frésia e Orquídea. As notas de coração são Jasmim Indiano e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Âmbar e Sândalo.

Ilía Ser - Natura

As notas de topo são Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Heliotrópio, Almíscar, Madeira Guaiac e Patchouli.

