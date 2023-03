Top 5 melhores perfumes das marcas Granado e Phebo

Se você está afim de sair da mesmice e busca por uma marca de perfumes diferenciada e de qualidade, a empresa Granado/Phebo pode ser uma boa opção.

Sua linha de fragrâncias não é tão popular entre as pessoas, mas a marca Granado está presente no Brasil desde 1870. Com diversos produtos para o corpo, as marcas apostam em aromas clássicos e ao mesmo tempo modernos, mas sem perder o estilo vintage.

Confira a seguir os 5 melhores perfumes das marcas Granado e Phebo segundo o youtuber especializado, Felipe Leal.

Oud - Granado

As notas de topo são Pimenta Preta, Madeira Guaiac e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Elemi e Patchouli e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Sândalo e Absinto.

Boemia - Granado

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Lima. As notas de coração são Olíbano, Cedro e Gerânio e as notas de fundo são Tabaco, Couro e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Os perfumes mais parecidos com o 212 VIP Rosé

Aura - Phebo

As notas de topo são Limão, Lavanda e Mandarina. As notas de coração são Néroli, Pimenta Rosa e Noz-moscada e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Âmbar e Cedro.

Elixir 1870 - Granado

As notas de topo são Limão Siciliano, Manjericão e Laranja. As notas de coração são Alecrim, Mirtilo e Cardamomo e as notas de fundo são Extrato de Lavanda, Pinheiro e Cedro.

Patchouli - Phebo

As notas de topo são Laranja, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Patchouli, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Sândalo e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Importados e baratos? Veja 5 opções de perfumes masculinos com essas características

⋅ 5 melhores perfumes da marca In The Box

⋅ Perfumes masculinos IRRESISTÍVEIS para utilizar em encontros