Os perfumes mais parecidos com o 212 VIP Rosé Imagem: reprodução Instagram (@carolinaherrera)

O 212 VIP é uma fragrância importada que caiu no gosto dos homens e mulheres brasileiras. Com diversas versões, a fragrância se tornou popular e um das melhores opções de escolha na hora de comprar o primeiro perfume importado. Contudo, não são todas as pessoas que conseguem pagar por ele devido ao valor mais elevado.

Mas existe uma solução para conseguir chegar bem próximo do aroma da casa Carolina Herrera gastando pouco: aposte em perfumes contratipos.

As fragrâncias contratipos ou inspiradas são aquelas que utilizam uma fórmula parecida com o perfume importado, mas que, devido a qualidade de produto ou da fixação e projeção, possui um preço menor.

Ficou interessado em fragrâncias deste tipo? Então confira a seguir 5 perfumes parecidos com o 212 VIP Rosé.

Aurien Platiné - Eudora

Esse é um perfume chipre frutado lançado em 2018. Possui uma nota de rosa bem chamativa, que mistura um toque cítrico, floral e frutado. Com um estilo ‘coringa’, pode ser utilizado tanto à noite quanto durante o dia, em temperaturas mais quentes ou frias.

As notas de topo são Bergamota, Ameixa, Frutas Vermelhas, Toranja, Flor de Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Flor de Pêssego e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Licor, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Almíscar e Cedro.

Humor de Salto Alto - Natura

Outra fragrância com um aroma parecido com 212 VIP Rosé e o Humor de Salto Alto. Em sua composição possui acordes frutados e cítricos, que são o destaque da fragrância. A nota de champagne, também encontrada no perfume importado, é o que dão as características parecidas para estas fragrâncias.

LEIA TAMBÉM: Importados e baratos? Veja 5 opções de perfumes masculinos com essas características

A nota de topo é Limão. As notas de coração são Morango Silvestre e Champanhe e a nota de fundo é Priprioca.

Body Splash Nativa SPA Rosé - O Boticário

Por ser um body splash, esse produto possui melhor custo-benefício, contudo seu aroma também é mais suave e com menor fixação. Ideal para mulheres que amam o cheiro de 212 VIP Rosé mas que não querem chamar a atenção.

As notas de topo são Rosa Damascena e Bergamota. As notas de coração são Rosa Bourbon, Rosa Branca e Ládano e as notas de fundo são Rosa Rubiginosa, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Make Me Fever Rose - Mahogany

As notas de topo são: Maracujá, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Folha de Violeta, Lírio-do-Vale, Néroli, Jasmim e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar e Cedro.

Pinkish - In The Box

Diferentemente dos outros perfumes citados que apenas se inspiram ou possuem um aroma que lembra 212 VIP Rosé, a fragrância Pinkish, da marca In The Box, é considerada um contratipo, ou seja, está bem perto do aroma importado.

A nota de destaque é o Champagne seguido por Flor de Pêssego, Notas Amadeiradas, Âmbar e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 melhores perfumes da marca In The Box