Gastroenterite: saiba mais sobre a doença, causas e como ocorre o tratamento

A gastroenterite é um tipo de inflamação que ocorre na mucosa que reveste o tubo digestivo. A condição pode se estender desde o estômago até os intestinos delgado e grosso.

Segundo a Rede D’Or São Luiz, a doença é mais comum em crianças e caso não tratada, pode levar o paciente a sofrer de desidratação.

Principais sintomas

É preciso ficar atento aos seguintes sintomas que aparecem com a gastroenterite:

Diarreia intensa de surgimento repentino;

Eliminação de fezes moles e com presença de muco ou sangue;

Vômitos;

Dor de barriga;

Cólicas abdominais;

Náuseas;

Febre leve;

Dor de cabeça;

Perda de apetite;

Mal-estar em geral.

Causas

As causas mais comuns da inflamação estão associadas a vírus e bactérias, como Salmonella, rotavírus, E. colli e Adenovírus. Caso essas sejam alguma das causas, a doença se torna contagiosa e as chances de contaminação entre outros membros da família ou pessoas que tenham contato com esses agentes são grandes. Para que isso não ocorra, é necessário fazer uma boa higiene das mãos e desinfectar objetos e o ambiente.

LEIA TAMBÉM: Ramsay Hunt: saiba mais sobre a síndrome que fez Justin Bieber cancelar de vez turnê mundial

Além das bactérias e vírus citadas, o site informa que a gastroenterite pode ser causada por parasitas, presentes em doenças como giardíase e esquistossomose.

Tratamento

Em casos mais simples, a doença não precisa de um tratamento específico. Nesses casos, a hidratação é a principal forma de se recuperar da gastroenterite.

Em pacientes que a causa da doença tenha sido bactérias e parasitas, o médico pode recomendar o uso de medicamentos como antibióticos e antiparasitários.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dormir com o ventilador ligado faz mal?

⋅ Relacionamento: 6 benefícios do amor para o corpo humano

⋅ Anticoncepcional masculino? Cientistas desenvolvem composto que paralisa espermatozoides