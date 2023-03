Ramsay Hunt: saiba mais sobre a síndrome que fez Justin Bieber cancelar de vez turnê mundial

Após adiar os shows da turnê ‘Justice World Tour’, o cantor Justin Bieber, que completou 29 anos no dia 1º de março, cancelou de vez as apresentações, possivelmente devido a uma infecção que o acompanha há algum tempo.

A síndrome de Ramsay Hunt, também chamada de herpes-zoster do ouvido, é causada pelo mesmo vírus da catapora e pode causar problemas como paralisia facial.

O motivo do cancelamento da turnê, que ainda passaria por Estados Unidos, Irlanda, França, Polônia, Austrália, Estados Unidos, Dinamarca e República, além de Bangkok, não foi confirmado, mas em junho de 2022 Bieber havia adiado alguns shows para focar na saúde. Na época, o cantor disse em suas redes sociais que a doença estava piorando.

“não acredito que estou dizendo isso. Já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas). Para todos os meus fãs, eu amo muito vocês, vou descansar e ficar bem”, comentou o artista.

Ele chegou a se apresentar em julho, mas no mês de setembro anunciou novamente uma pausa.

Saiba mais sobre a síndrome de Ramsay Hunt

O site especializado em doenças e tratamentos, Drauzio Varella, explica que a doença não é comum, porém é causada pelo mesmo vírus da catapora, o varicela-zóster. A síndrome ocorre quando o vírus afeta o nervo facial e auditivo, o que pode ter acontecido com o cantor.

Sintomas

Os principais sintomas da doença envolvem dor e zumbido no ouvido, dificuldade para ouvir, vertigem, lesões próximas a orelha, do canal auditivo, língua e céu da boca. A doença também pode causar dificuldades para lacrimejar e no paladar, devido a paralisia.

