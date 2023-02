Relacionamento: 6 benefícios do amor para o corpo humano Imagem: reprodução Instagram (@netflixbrasil)

Se você já amou ou está amando, provavelmente sentiu uma sensação única na sua vida. O sentimento pode despertar diversas sensações, como a felicidade. Mas isso não fica somente no campo dos sentidos, já que é comprovado que um namoro, noivado ou casamento pode proporcionar saúde.

Confira a seguir seis benefícios que o amor traz para o corpo.

Aumenta a expectativa de vida

Estar apaixonado, seja em um relacionamento novo ou duradouro, pode aumentar a expectativa de vida segundo estudo do American Psychologist. A pesquisa mostrou que pessoas felicidades podem diminuir a causa da mortalidade em até 49%. Um dos motivos são os cuidados maiores com a saúde um do outro, principalmente na questão alimentar.

Controla a pressão

Outros estudos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos mostraram que pessoas casadas possuem menos chances de desenvolver problemas cardiovasculares e possuem a pressão arterial mais baixa.

Diminui o estresse

O estresse também pode ser controlado quando se está apaixonado, principalmente depois do início de uma relação. Uma pesquisa italiana realizada em 2004 mostrou que o cortisol, conhecido como hormônio responsável pelo estresse, aumentou nos casais no início de um relacionamento e voltou ao normal em um ou dois anos depois.

Traz felicidade

Se você está ou já esteve apaixonado, provavelmente se sentiu mais feliz e começou encarar vida de outra forma, com um sorriso alegre. Uma pesquisa de 2005 feita com 2,5 imagens de cérebros de 17 pessoas que possuíam interesse amoro revelou, aqueles que estavam apaixonados tinham uma parte do cérebro ligadas à dopamina ativada.

Melhora o sono

Estar em uma relação também pode ser vantajoso para o sono, segundo a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos.

Aumenta a segurança

Amar também pode aumentar a segurança, conforme relevado por outro estudo feito na Escola de Medicina de Harvard.

Com informações de Megacurioso.

