5 atitudes que acabam com uma relação E VOCÊ NÃO PERCEBE

Um relacionamento nunca acaba de uma hora para outra, mas quase ninguém percebe quando uma relação está se aproximando do fim. Ou quando percebe, ignora os acontecimentos, achando que isso vai fazer com que tudo melhore.

Contudo, melhor do que ser pega de surpresa é saber quando as coisas não estão indo muito bem, por isso, é preciso observar as atitudes que podem acabar com um relacionamento. Confira 5 delas a seguir.

Vocês não discutem a relação

Um dos principais erros em uma relação é não conversar quando as coisas não estão indo muito bem. Discutir os sentimentos é importante para a saúde e o futuro da relação, para que seja compreendido onde melhor e como vocês podem melhorar.

Sempre voltar em assuntos antigos

Outro erro comum que acaba com uma relação é voltar em assuntos antigos e problemas que já aconteceram e supostamente já foram resolvidos. Porém, em qualquer oportunidade, você ou seu parceiro acaba jogando o erro “na cara” um do outro.

Você se sente sufocado

O ciúme se faz presente em muitos relacionamento, mas é preciso compreender o grau desse sentimento, para que ele não afete negativamente a relação. Caso o ciúme seja excessivo, você ou seu parceiro podem se sentir sufocados, causando o fim.

Esquecer datas importantes

Parece algo simples, mas alguns casais costumam se lembrar e comemorar datas importantes. Isso pode fortalecer as relações, mas o contrário também pode acabar acontecendo. Não lembrar de alguma data importante pode parecer desinteresse ou falta de amor.

Você sempre faz o que o outro quer

Sim, querer agradar seu parceiro é importante, mas é preciso também priorizar os seus momentos e sentimentos. Se só você cede às vontades do outro, pode ser cansativo com o passar do tempo, deixando a relação mais fria.

