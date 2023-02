É possível ser mais feliz? Veja as formas naturais de aumentar os níveis de serotonina Imagem: Pexels

Você está se sentindo mais cansado e para baixo ultimamente? Isso pode ser falta de serotonina. A substância também chamada de ‘hormônio da felicidade’ é produzida no cérebro e tem a função de inibir sensações ruins, como agressividade e mau humor.

Estudos mostram que a serotonina também regula as sensações do corpo, como a dor. Sendo assim, ela pode ser responsável por tratamentos de enxaqueca, por exemplo.

Baixa serotonina

O site ‘Minha vida’ explica que, quando os níveis de serotonina no corpo estão baixos, é possível apresentar condições como depressão, distúrbios de humor e insônia.

LEIA TAMBÉM: Saiba mais sobre a ‘doença da vaca louca’, confirmada no Pará na última terça (22) em caso considerado atípico

Ao procurar um médico e ser descartado o uso de remédios para condições que necessitem de uma maior atenção, como no caso da depressão, é possível obter o hormônio de formas naturais. Veja como.

Alimentação

Um dos fatores mais importantes para o aumento da serotonina é uma alimentação saudável. Os alimentos que podem contribuir com o ganho do hormônio são:

Melancia;

Abacate;

Mamão;

Leite;

Iogurte desnatado;

Castanha-do-pará, nozes e amêndoas;

Ovos;

Mel;

Aveia e centeio.

Luz do sol

Outro fator que contribui no ganho do hormônio da felicidade é tomar luz do sol diariamente. O recomendo pelos médicos é de 15 a 20 minutos de sol. Os horários mais indicados são antes das 10h e depois das 16h.

Atividade física

Para compor um combo de aumento de serotonina, a atividade física a é capaz de promover efeitos antidepressivos e ansiolíticos no cérebro segundo o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica do Reino Unido. Foi notado que exercícios aeróbicos possuem mais eficácia neste caso, que ajudam a melhor o humor graças ao aumento dos batimentos cardíacos associados à produção de endorfina.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pneumonia é grave? Veja os sintomas e o tratamento mais eficaz

⋅ Diabetes: 5 sintomas incomuns da doença

⋅ Muito tempo em pé? Saiba como evitar dores e vasinhos nas pernas neste Carnaval