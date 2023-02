Pneumonia é grave? Veja os sintomas e o tratamento mais eficaz

A pneumonia é um tipo de infecção que acomete os pulmões, mais precisamente a região conhecida como alvéolos pulmonares. A condição ocorre quando algum agente infeccioso, como bactérias, vírus, fungos ou alguma reação alérgica penetra o espaço alveolar, onde acontece a troca de fases.

Há casos em que a pneumonia é confundida com uma gripe, mas de acordo com o site especializado em saúde do Drauzio Varella, a doença não é transmitida facilmente.

Principais sintomas

A condição é geralmente associada ao avanço da idade, contudo, qualquer pessoa está sujeita a contrair a pneumonia. Os sintomas principais incluem:

Febre alta;

Tosse;

Falta de ar;

Dor no tórax;

Alteração na pressão arterial;

Confusão mental;

Mal-estar;

Secreção de muco amarelado ou esverdeado;

Cansaço excessivo.

LEIA TAMBÉM: Diabetes: 5 sintomas incomuns da doença

Fatores de risco

Condições externas ou individuais podem acabar agravando a pneumonia, como por exemplo o cigarro, que pode causar reações inflamatórias no pulmão e facilitar a entrada de agentes infecciosos. Outros fatores como a exposição ao ar-condicionado, mudanças bruscas de temperatura e ainda gripes mal cuidadas também devem ser observados e evitados.

Tratamento

Para tratar a pneumonia é preciso seguir as recomendações médicas, que podem incluir o uso de antibióticos. Caso o paciente seja idoso, a internação pode se fazer necessária, ou ainda caso o indivíduo apresente febre alta, comprometimento dos rins, falta de ar, pressão arterial alterada, entre outras.

Frio causa pneumonia?

Uma das principais dúvidas sobre como ocorre a infecção é se o tempo frio pode causar a pneumonia. A resposta é não, pois a doença é causada por agentes externos, como bactérias e vírus. Contudo, no frio o contágio é facilitado pois as pessoas costumam a ficar mais tempo em lugares fechados, o que pode ocasionar em uma transmissão entre indivíduos.

Todavia, é preciso lembrar que a pneumonia, principalmente a causa por vírus, são mais contagiosas do que as bacterianas, mas o contágio também pode ocorrer, devido principalmente aos fatores de risco e à vulnerabilidade de cada pessoa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objeto informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Muito tempo em pé? Saiba como evitar dores e vasinhos nas pernas neste Carnaval

⋅ Veja o que acontece com a sua saúde se você BEBER TODOS OS DIAS

⋅ Epidemia da dança: saiba mais sobre a ‘doença’ que fez franceses DANÇAREM ATÉ A MORTE no século 16