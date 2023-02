Muito tempo em pé? Saiba como evitar dores e vasinhos nas pernas neste Carnaval

No Carnaval, muitos foliões ficam mais de 12 horas em pé em bloquinhos e festas, se alimentando mal e ingerindo bebidas alcoólicas. Tudo isso pode causar reações inflamatórias, como vermelhidão, dor e até edemas nas pernas. Adotando alguns cuidados simples, porém, essas complicações podem ser evitadas.

Segundo Igor Sincos, especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular e titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o problema mora no exagero. “No Carnaval, além de ficar muito tempo em pé, as pessoas tendem a extrapolar, consumindo alimentos ricos em sódio e cerveja, que, apesar de ser líquido, é um diurético, e favorece a desidratação”, afirma.

A dica é manter a hidratação e priorizar o descanso, pelo menos no final do dia. “Ao chegar em casa, se a pessoa estiver cansada, o ideal é repetir a hidratação e realizar a reposição eletrolítica, caso necessário. Ela também deve repousar, elevando as pernas, para ativar a circulação. Outra dica valiosa é massagear o local inflamado com creme de arnica ou mentol, substâncias que refrescam a perna e aliviam o retorno venoso”, completa o médico.

Atenção em dobro

Para as pessoas que possuem problemas venosos, os cuidados devem ser redobrados. Nesse caso, as meias de compressão podem ser aliadas durante a Folia, reduzindo a pressão nas pernas e normalizando a parede das veias, orienta o especialista.