Sexo tântrico: entenda o que é a antiga prática indiana para relações sexuais

Tantra é uma antiga prática indiana que remonta a mais de 5.000 anos. Em sânscrito, a palavra tantra significa tecido junto. Pessoas que praticam meditação budista e hindu também podem praticar sexo tântrico como uma forma de “tecer” o físico com o espiritual.

Essa prática une espiritualidade e sexualidade e enfatiza a importância da intimidade durante a experiência sexual.

No entanto, o tantra não é apenas sobre prazer sexual. É mais sobre celebrar seu corpo e sentir uma sensualidade intensificada. A prática entrelaça espiritualidade, sexualidade e um estado de atenção plena. Incentiva uma experiência sensual que pode ser vivida sozinho ou com um parceiro.

O objetivo do sexo tântrico é alcançar contato espiritual ou energético durante uma experiência sensual. Essa prática é lenta e nem sempre o objetivo é atingir o orgasmo. Em vez disso, trata-se de sentir uma conexão com seu parceiro ou consigo mesmo, intensa e iluminada. Inclui respiração, sons e movimentos para ativar a energia sexual.

Mitos sobre o sexo tântrico

Tantra não é apenas uma prática sexual. É uma filosofia oriental que inclui vários conceitos espirituais.

As técnicas tântricas incluem respiração, ioga e meditação que podem aumentar a energia sexual. Um equívoco comum sobre o sexo tântrico é que ele envolve experiências sexuais selvagens e desinibidas. Embora as técnicas tântricas possam abrir você para novas sensações, é tanto uma prática mental quanto espiritual.

Outro equívoco em torno do tantra é que é sempre necessário ter um parceiro. Embora muitos casais pratiquem sexo tântrico juntos, também pode ser uma prática individual.

Na realidade, o contato genital ou a relação sexual nem precisa acontecer para ter uma experiência tântrica. A relação sexual pode melhorar sua experiência, mas você também pode praticar o tantra para se sentir mais conectado com sua própria mente e corpo e dar prazer a si mesmo.

Na verdade, quem pratica as técnicas tântricas, ou segue o caminho tântrico, tem como objetivo geral libertar a alma e expandir a consciência. Isso pode ser feito de várias maneiras, sendo o sexo tântrico apenas uma delas.

Sexo tântrico também não é sobre se curvar em poses ou posições extenuantes. Trata-se de estar perto do seu parceiro de uma forma que seja confortável para você. Você tem a liberdade de se mover e tocar da maneira que você e seu parceiro decidirem ser o melhor.

Qual é a diferença entre Tantra e Neotantra?

À medida que você procura informações sobre sexo tântrico, algumas palavras surgem repetidamente: tantra, sexo tântrico e neotantra. Esses termos geralmente são usados de forma intercambiável, mas é importante observar que existem algumas pequenas diferenças entre o tantra e o neotantra.

Tantra, como mencionado, é a antiga prática oriental que se desenvolveu há mais de 5.000 anos. Neotantra é a versão moderna e ocidentalizada associada a novos movimentos religiosos.

Neotantra é um olhar moderno da Nova Era para os antigos textos tântricos. Isso significa que o neotantra inclui algumas práticas e técnicas não ortodoxas que não são necessariamente usadas por aqueles que seguem o caminho tradicional do tantra.

Como explorar o sexo tântrico

Para explorar o sexo tântrico, existem algumas técnicas que você pode experimentar para se preparar. A primeira coisa a fazer é criar o ambiente certo. Um bom lugar para praticar técnicas tântricas deve ser um lugar confortável e livre de distrações. Depois de encontrar o seu lugar preferido, é hora de relaxar e se acomodar.

Meditação: Se você já praticou meditação antes ou não, isso significa simplesmente dedicar um momento para estar ciente do que está ao seu redor. Use seus sentidos para realmente absorver tudo o que está acontecendo ao seu redor.

Respiração: Inspire profunda e lentamente, depois expire e esvazie os pulmões. Repita isso até que você tenha ritmo. O objetivo da respiração tântrica é respirar fundo o suficiente para começar a sentir sensações em seus órgãos sexuais.

Movimentação: Deite-se de costas e libere a tensão. Ao respirar, arqueie as costas e levante a pélvis. Você pode repetir isso para criar um ritmo e sentir que está se livrando do estresse e começando a se conectar com seu corpo e emoções.

Como funciona o sexo tântrico nos relacionamentos

Muitos casais praticam sexo tântrico para se sentirem conectados ao parceiro em um nível superior. As técnicas tântricas ajudam a formar um contato próximo e íntimo e permitem que você e seu parceiro explorem os corpos um do outro. Vocês dois podem descobrir do que realmente gostam e podem ensinar seu parceiro ao longo do caminho.

O sexo tântrico deve ser lento e satisfatório, e as sessões costumam ser bastante longas. Muitas pessoas pretendem adiar o orgasmo para aproveitar a proximidade e a intimidade o máximo possível.

Se você está pronto para explorar o sexo tântrico com seu parceiro, a primeira coisa que você pode praticar juntos é o contato visual. Comece encarando seu parceiro, vestido, e olhe nos olhos um do outro. Pratique as técnicas de respiração e sincronize sua respiração. Depois de entrar no ritmo, você pode começar a incorporar técnicas tântricas.

Depois de se despir, você pode começar a tocar, sentir e mover-se com seu parceiro da maneira que for melhor para você. A chave aqui é manter contato visual e continuar a se concentrar em sua respiração. A única coisa que importa é o momento presente e aproveitar cada sensação.

· · ·

+ SEXUALIDADE:

Sapiosexual: entenda o que é a sexualidade de Key Alves do BBB 23

Com que idade as pessoas param de ter relações sexuais?

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.