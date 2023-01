Você sabe o que é lipedema? Saiba mais sobre a doença que causa inchaço nos membros e que pode ser confundida com obesidade

O lipedema é uma condição de saúde que afeta principalmente as mulheres. Segundo o site espanhol DW, cerca de 370 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com o distúrbio, que é facilmente confundindo com diabetes.

A doença é caracterizada pelo acúmulo de gordura nos braços, pernas, joelhos e coxas, que causam uma espécie de inchaço desproporcional ao restante do corpo. Pelo fato de ser confundida com a diabetes, os médicos precisam se atentar para não dar o diagnóstico errado. O médico angiologista Tobias Hirsch da Sociedade Alemã de Lipoedema se propôs estudar sobre a condição e explica que o diagnosticado da doença ocorre muito tempo após os sintomas.

“Em um estudo, examinamos quando os primeiros sintomas apareceram nos pacientes. Amaioria disse que foi na puberdade. Depois vimos quando foram diagnosticados em média 20 anos depois”, explicou.

Segundo DW, o lipedema é causado pelo acúmulo descontrolado de células gordurosas em regiões específicas do corpo. “É importante ressaltar que o acúmulo de gordura nada tem a ver com obesidade”, comentou o médico.

LEIA TAMBÉM: Qual a ligação entre o refrigerante e a calvície? Estudo mostra que bebidas adocicadas podem causar perda de cabelo

Os depósitos de gordura que aparecem nos membros superiores e inferiores podem aumentar cada vez mais e em casos mais graves, a dor pode causar até mesmo dificuldade de movimentação.

“Os gatilhos clássicos para a doença são a puberdade, a pílula, a gravidez ou a menopausa“, diz Hirsch. Porém, fatores hereditários também ocorrem.

Mesmo sendo condições diferentes, o doutor explica que 70% dos pacientes com lipedema desenvolvem obesidade ao longo da doença. “Menos calorias são queimadas e as pessoas ganham peso, independentemente de comerem pouco ou muito”.

Tratamento

Caso indicado por um médico, a lipoaspiração é o tratamento com maior sucesso, porém, só deve ocorrer em casos mais avançados.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doença. Caso apresente sintomas ou queira tirar dúvidas, busque um médico e nunca faça uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Chuvas de verão: Saiba como evitar doenças em época de enchentes