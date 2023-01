Você consegue encontrar um tigre em meio aos cachorros nesta ilusão de ótica?

Você consegue resolver rapidamente ilusões de ótica? Algumas são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, é preciso atenção: um tigre está muito bem escondido, sorrateiramente, entre os cachorros desta ilusão de ótica.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o tigre nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/YouTube/Dorota Kudyba)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas publicado originalmente pelo canal no YouTube de Dorota Kudyba.

Achou complicado? Uma dica é ficar atento aos olhos que aparecem na imagem, eles podem revelar o verdadeiro tigre.

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Onde está o tigre nesta ilusão de ótica? (Resolução) (Foto: Reprodução/YouTube/Dorota Kudyba)

Achou o desafio complicado? Confira outros publicados pelo Metro World News recentemente:

