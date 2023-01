5 perfumes masculinos para climas ‘mais ou menos’

Com o mês de janeiro sendo conhecido pelas altas temperaturas, muitas pessoas estão estranhando um clima mais frio nos primeiros dias do ano. E se você também foi pego de surpresa com o clima e já tinha separado perfumes para usar no calorão, saiba quais fragrâncias escolher como ‘coringas’, ideais para o dia-a-dia e par qualquer estação do ano.

Dior Homme Cologne - Dior

Com versões de 2007, 2013 e 2022, Dior Homme Cologne é um perfume cítrico e aromático, ideal para o dia-a-dia.

A nota de topo é Bergamota da Calábria. A nota de coração é Flor de Toranja e a nota de fundo é Almíscar Branco.

Azzaro Sport

Ainda mais versátil, esse é um perfume âmbar fougére. Também possui notas frescas, como notas de topo em Lavanda. Nota de coração em Sálvia Esclaréia e as notas de fundo em Fava Tonka e Sândalo.

Gentleman Cologne - Givenchy

Um perfume considerado raro, porém com ótimo desempenho. Além de cítrico, traz elegância.

As notas de topo são: Bergamota, Limão e Petitgrain. As notas de coração são: Íris, Vetiver e Alecrim. As notas de fundo são: Almíscar e Ambroxan.

L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake

Um dos perfumes cítricos mais famosos entre os homens. Um cheiro muito característico de pessoas que trabalham em escritório, está entre os 10 melhores perfumes cítricos da perfumaria importada.

As notas de topo são Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Açafrão, Gerânio Bourbon, Canela do Ceilão e Resedá e as notas de fundo são Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Tabaco e Âmbar.

Bvlgari Pour Homme

As notas de topo são Chá, Aldeídos, Bergamota, Lavanda, Flor de Noz-Moscada, Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Pimenta, Íris, Madeira Guaiac, Pau-Rosa, Coentro, Cyclamen, Gerânio, Cardamomo e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver, Cedro, Musgo de Carvalho, Âmbar e Fava Tonka.

