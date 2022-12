Burnout materno: veja como o acúmulo de funções pode causar esgotamento mental nas mães

A maternidade é um período de descobertas, muitas alegrias, mas também de uma mudança extrema na rotina da família. Para as mães, que na maioria das vezes ficam encarregadas de cuidar dos filhos, aumentam os afazeres e fica muito complicado aliar a rotina doméstica com o trabalho e a vida social. Em alguns casos extremos de acúmulo de funções, elas podem sofrer uma estafa emocional, que é chamada de “burnout materno”.

A coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, professora Daniele Eloise Kobayashi, explica que a síndrome é um distúrbio causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho que é exercido.

“É um distúrbio psíquico provocado por tensões emocionais e estresse. Lidar com as atividades domésticas, serviço externo e demandas com bebês e crianças pequenas, ao mesmo tempo, pode ser exaustivo”, comenta.

Segundo a psicóloga, os sintomas podem ser percebidos, tanto logo após o parto, quanto nos primeiros anos de idade. “Esse problema está relacionado à sobrecarga que surge com as novas tarefas e pode ser verificado até três ou quatro anos depois do nascimento dos filhos”, destaca.

A especialista diz que muitas mães não sabem que estão passando pelo distúrbio, por acreditarem que esta seja uma situação comum. A diferença entre o cansaço habitual e o esgotamento está na intensidade e na quantidade de vezes que isso ocorre. De acordo com a acadêmica, não é normal se sentir exaustão de forma contínua, principalmente se a sensação estiver atrelada ao sentimento de culpa.

“É preciso que se verifique a frequência desses episódios, para que a mãe consiga buscar ajuda de um profissional qualificado”, completa.

Como identificar o ‘burnout materno’

Daniele explica que os sintomas podem ser físicos ou psicológicos, sendo que a mãe pode apresentar:

Sentimento constante de culpabilidade;

Cansaço mental e físico excessivos, mesmo após o descanso;

Falta de interesse ou prazer em cuidar do filho;

Insônia;

Dificuldade de concentração;

Perda de apetite;

Irritabilidade e agressividade;

Lapsos de memória;

Baixa autoestima e insegurança;

Desânimo e apatia;

Dores de cabeça e no corpo;

Negatividade constante;

Tristeza excessiva.

Providências

Cada caso deve ser analisado individualmente e não podem ser tratados de formas generalizadas. A especialista diz que “burnout” requer que o paciente faça terapias e acompanhamentos com um ou uma profissional da área da saúde de forma constante.

“O autoconhecimento é preciso para reconhecer os próprios limites e a avaliação será feita por um psicólogo capacitado pode auxiliar nesse caminho, além de apresentar qual é o tratamento necessário para a situação”, finaliza Daniele.