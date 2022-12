Com kiwi e espinafre: o suco maravilhoso que ajuda a emagrecer Reprodução (Reprodução/Freepik)

Além de serem uma delícia e bem-vindos na dieta diária, o kiwi e o espinafre também podem ser muito positivos, desde que orientados por um profissional, quando o objetivo é a perda de peso e emagrecer.

E é pensando justamente nisso que trouxemos hoje um delicioso suco caseiro que pode proporcionar diversos benefícios para a saúde e que é preparado em passos simples e com poucos ingredientes. As informações são do portal Mejor con salud.

Suco caseiro que ajuda a emagrecer

Ingredientes:

3 folhas de alface;

200ml de água;

1 kiwi;

5 folhas de espinafre (frescas).



Modo de preparo:

Para começar, você deve lavar e cortar todos os ingredientes;

Feito isso, com a água, coloque todos os itens no liquidificador;

Agora, o próximo passo será bater até que forme uma mistura homogênea;

É opcional acrescentar gelo em sua bebida;

Então, basta que tome seu suco.



Fique ligado e não se esqueça disso!

Quando falamos sobre processo de emagrecimento, é super importante que você conte com a ajuda e orientação profissional, para que seu quadro de saúde seja analisado e as melhores alternativas de cuidado indicadas.

