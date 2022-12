Como serão os dias finais de 2022 de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Faltam exatamente 5 dias para encerrar o ano, mas até o próximo domingo (1) muita coisa pode acontecer com os signos do zodíaco. E para fazer um panorama geral, trouxemos hoje as cartas do tarot e previsões para o encerramento do ano de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bora conferir?

Sagitário - Reis de Ouro

Não somente o encerramento deste ano, mas o começo do próximo será repleto de notícias positivas para a pessoa de Sagitário. A vida financeira deve fluir e você pode receber a proposta de liderar um importante projeto em seu trabalho.

Por sua vez, a carta de Sagitário reforça que você e seu companheiro conseguem resolver as diferenças e o próximo ano seguirá ainda mais consolidado no relacionamento de vocês.

Capricórnio - Os Amantes

A mensagem do tarot para a pessoa de Capricórnio é direta: tudo que você se propor a fazer para o campo profissional terá êxito, o que consequentemente refletirá em sua vida econômica.

E, além de 2023 ser um ano muito positivo do ponto de vista profissional, será também o momento de consolidar o relacionamento com esta pessoa especial que vem sendo construído há bastante tempo.

Aquário - Oito de Paus

A carta da pessoa de Aquário indica que 2023 será um ano muito positivo e de boas energias, principalmente com relação a um alívio econômico que tanto necessitava, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Quando pensamos no amor, você sabe muito bem que o passado ficou de vez para trás e agora é hora de conhecer gente nova e deixar a vida te levar. Por fim, se rolar uma proposta para mudar de país, vá com tudo!

Peixes - O Louco

Fique tranquilo, pois esta carta na verdade traz uma mensagem positiva e indica que você começará a ver o reflexo da mudança profissional que topou e começa a sentir um pouco mais do alívio financeiro que tanto necessitava.

Sobre a vida amorosa, as cartas revelam que está tudo bem não estar preparada para um relacionamento neste momento, mas você não deve se fechar, porque quando menos esperar é que chegará esta pessoa especial.

Com informações do portal Nueva Mujer.