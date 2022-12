Esses são os melhores hidratantes da marca O Boticário

Hidratante corporal é um dos itens mais fáceis de presentear ou ser presenteado e cada pessoa possui os seu queridinhos, aqueles que não conseguem viver sem.

Entre as diversas opções disponíveis no mercado, O Boticário é uma das mais conhecidas no segmento. E se você gosta dos produtos Botica, veja a seguir uma lista com os melhores hidratantes da marca.

Hidratante corporal acetinado My Lily

O creme corporal acetinado My Lily possui uma textura sedosa, que fixa na pele de forma intensa e marcante. Além do aroma inconfundível e versátil de flor de Narciso combinado com notas verdes e com acordes frutados de mandarina e damasco, o creme possui uma fórmula que contem manteiga de Karité, que protege a pele do sol ressecamento por causa do sol ou pelo crime frio e seco.

É o tipo de hidratante que pode ser utilizado em qualquer estação do ano e subsistiu até mesmo perfumes.

Creme Hidratante Desodorante Corporal Cuide-Se Bem Deleite Delight

Uma fragrância mais adocicada, logo indicada para dias mais frios. Como o próprio nome diz, traz uma textura leitosa e bem cremosa. Seu cheiro lembra doce de leite ou leite condensado.

Loção Desodorante Hidratante Corporal Cuide-se Bem Bubbaloo Tutti Frutti

Um creme corporal que bombou esse ano e caiu no gosto de muita gente é o Cuide-se Bem Bubbaloo. Possui um aroma que lembra chiclete, com um fundo ‘azedinho’. É versátil e combina principalmente com perfumes de frutas vermelhas.

Segundo a marca, é uma edição limitada, mas as altas nas vendas fez com que o lançamento permanecesse no mercado.

Loção Desodorante Hidratante Corporal Cuide-se Bem Boa Noite

Outro hidratante bem comentado da linha Cuide-se Bem é o Boa Noite. Segundo o site da empresa, é ideal para complementar a rotina de cuidados pessoais noturnos, principalmente pela adição de camomila em sua fórmula, que proporciona bem-estar, juntamente com um aroma floral musk.

