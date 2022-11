O que significa sonhar com gravidez? Imagem: Pexels

Grande parte das pessoas costumam achar que sonhar com gravidez é algo literal e que a pessoa que sonha ou alguém da família está grávida. Contudo, esse sonho vai bem mais além e representa mais que uma vida nova a caminho.

A gravidez representa sim novidade, mas pode ser um novo projeto que está sendo gerado, por exemplo. Porém, se o sonho for com uma gravidez indesejada ou ainda um aborto, pode ser que aconteça alguma dificuldade em sua vida ou a interrupção de um novo projeto.

Mas além projetos, o sonho com gravidez também pode representar literalmente uma nova vida. Se você sonhar com um teste de gravidez, por exemplo, pode ser um sinal de preocupação com a ideia de engravidar ou o medo de não conseguir ser mãe.

O sonho com a gravidez de outra pessoa pode indicar que você está colocando os seus planos em segundo plano. Também indica a falta de confiança sobre as suas próprias habilidades.

Um dos momentos mais preocupantes da gravidez é, sem dúvidas, o parto. Sonhar com o parto representa que o sonhador está conseguindo colocar os seus sonhos em prática pois a ideia já foi amadurecida e gerada ao longo do tempo.

Um nascimento prematuro também pode acontecer e no sonho ele indica que você tomou um passo precipitado, que você não teve paciência para desenvolver algum plano na sua vida e que isso vai ser um problema.

Se no sonho o bebê já nasceu, é o anúncio de algo bom e pode ser um aviso de que você terá êxito em qualquer área da sua vida.

