Sonhou com criança? Veja o que isso significa

As crianças costumam levar alegria por onde passam, por isso o sonho com alguma criança pode indicar boas novas. Em um futuro próximo ou distante, as coisas são bastante otimistas para você. Por demonstrarem ingenuidade e pureza, esse tipo de sonho também demonstra positividade sobre os dias atuais.

Do lado negativo, observe se essa ingenuidade não está sendo ruim para o seu desenvolvimento ou se você não está reprimindo sentimentos que costumam aflorar quando se é criança.

Crianças brincando

Ao avistar uma criança brincando no sonho, é um claro sinal de alegria e coisas boas em sua vida, sugerindo felicidade na sua carreira e no ambiente familiar. Essa felicidade é em virtude de boas atitudes que você tenha feito para alguém. Caso você tenha interagido e brincado com as crianças no sonho, pode ser um sinal que você esteja em paz no seu interior.

Criança de castigo

Castigo está ligado a ‘malcriação’ e por isso no sonho ela indica que você deve fazer uma análise de todas as atitudes que você está tomando ultimamente. Talvez você esteja agindo com impulso, não prestando atenção e não tendo calma na hora de tomar as melhores atitudes.

Criança chorando

Se no sonho a criança que você enxerga está chorando, pode ser que a sua criança interior esteja triste e fraca, precisando que você revisite a si mesmo e faça uma análise sobre o seu íntimo.

Sonhar que impede uma criança de fazer algo

Caso no seu sonho a criança esteja prestes a fazer algo e você a impede, é um sinal de que você está travando algo em sua vida que precisa de desenvolvimento e autoconfiança.

