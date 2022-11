Sonhar com batida de carro: isso pode ser um aviso?

Seja no sonho ou na vida real, bater o que pode ser preocupante. De acordo com o site ‘Sonhos’, sonhar com isso pode ser um alerta de mudanças e que é preciso reorganizar a sua vida urgentemente. O aviso pode demonstrar que, mesmo que ocorram as mudanças, você está com medo de que isso aconteça, por isso a batida é um sinal de uma surpresa.

Se o carro que aparece no sonho é seu e você está dentro, pode ser que você esteja insegurança e não acredita em si mesmo. Talvez você esteja em um momento da sua visa que é preciso encontrar alguma saída rápida, mas você não está conseguindo devido a sua falta de confiança.

A visão mais preocupante durante o sonho com a batida de carro talvez seja a morte. Caso o acidente mostre a sua própria morte, é sinal de que a sua vida está parada e você não tem mais ânimo. Tente observar qual evento te deixou assim para que você consiga prosseguir. O sonho com a morte em um acidente também demonstra recomeço. Separe um tempo para recuperar as suas forças e coloque energia positiva em todas as suas atividades.

Um outro tipo de sonho é o que você enxerga o carro de outra pessoa batendo. Isso demonstra que uma nova pessoa vai entrar na sua vida e trazer muitas mudanças. Esteja aberto para as mudanças.

Caso no sonho apareça vários carros batidos formando um engarrafamento é um claro sinal de preocupações, causas por excesso de trabalho ou por uma autocobrança para ser mais produtivo.

