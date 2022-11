Especialistas indicam quantas vezes por dia você deve lavar o rosto

Você tem costume de lavar o rosto? Se sim, saiba que você está fazendo certo, mas é preciso compreender que existe um número correto de lavagem indicadas por dias.

Lavar o rosto é um hábito muito comum ao acordar, seja para despertar, refrescar após uma noite quente ou para tirar a sujeira dos olhos. Outra hora comum que as pessoas lavam o rosto é na hora de dormir, normalmente para tirar a maquiagem feita pela manhã ou para tirar as impurezas que a pele obteve ao longo do dia.

“A falta de limpeza pode levar ao aparecimento de acne, especialmente depois de um dia de praia ou depois de um treino, ou para aqueles que usam capacetes ou chapéus e podem notar espinhas na testa se o suor não for removido”, explica a dermatologista Meghan Feely.

Quantas vezes a limpeza é necessária?

Mas, afinal, quantas vezes a limpeza diária do rosto é necessária? Será que de manhã e à noite está bom ou é preciso mais? Isto é o que alguns especialistas dizem:

“Sendo realistas, você só precisa lavar o rosto uma vez por dia, duas vezes no máximo”, explicou o dermatologista e professor da Universidade de Miami, o Dr. Todd Minars, para a NBC News.

Ele acrescenta que a maioria das pessoas dormem de rosto limpo. “por isso tenho tendência a pensar que de manhã não é necessário lavar fundo fora da rotina normal do chuveiro”, acrescentou ele.

Dr. Minars continua, explicando que tanto para ele quanto para outros especialistas o importante priorizar a limpeza profunda do rosto, com produtos especiais, por exemplo, durante a noite, para que todos os poluentes, poeira, alérgenos, maquiagem ou bloqueador possam ser removidas.

Além disso, quem possui a pele seca ou sensível pode acabar irritando a pele com a limpeza durante o dia, por isso a higiene noturna é a melhor opção. Já quem possui acne, aplica maquiagem ou se exercita regularmente, a limpeza duas vezes ao dia é recomendado.

Como saber se estou exagerando?

“A lavagem excessiva pode levar à remoção da barreira cutânea, o que resulta em uma pele vermelha, com coceira, seca e irritada, que se sente perfeitamente ‘limpa’”, explicou a dermatologista Dra. Mona Gohara.

“Os produtos de limpeza removem a parte superior da pele e alguns dos óleos naturais que o corpo produz”, esclareceu o professor assistente de dermatologia da Universidade Northwestern, Dr. Steven Xu para Huffpost.

Uma maneira de reconhecer se sua pele está sofrendo, é se você a sente apertada e seca, explicam vários especialistas.

