Essas são as lesões mais comuns em jogadores de futebol

Seja qual for a profissão, ninguém gostaria de se machucar exercendo o seu dever. Contudo, existem alguns trabalhos que exigem muito do corpo, podendo causar lesões relacionadas à prática.

Os profissionais esportivos são os que mais sofrem com isso. Os jogadores de futebol, por exemplo, estão expostos a sofrer os mais diversos tipos de lesões em um jogo de futebol, desde uma concussão ou até uma torção ou até mesmo a quebra de algum osso.

No primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, realizado no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, Neymar deixou o campo substituído após sentir dores no tornozelo direito. O médico da Seleção Brasileira disse que o atleta sofreu um entorse. O técnico Tite garantiu que o camisa 10 ainda joga essa Copa. Danilo também sofreu com o mesmo problema durante o jogo, porém no tornozelo esquerdo.

Tanto Neymar quanto Danilo estão fora da primeira fase da Copa para se recuperar das lesões sofridas.

Dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostram que, em 2019, um terço dos jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro Série A e Série B foram para o departamento médico em algum momento.

Dos 645 atletas, 214 (33%) tiveram ao menos uma lesão ao longo do campeonato.

Os números mostram que as principais lesões são no músculo, com 67% das lesões da região acontecendo sem mesmo contato com algum adversário.

As partes do corpo que mais sofreram as lesões foram as coxas (40%), a cabeça (14%), os tornozelos (11%) e os joelhos (11%).

Com informações da BBC.

