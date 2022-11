Mulher que teve câncer três vezes recebe novo diagnóstico e é curada no mesmo dia: “Tão simples”

Norte-americana April Boudreau, de 61 anos, recebeu diagnóstico de câncer no mesmo momento em que soube que já estava curada (Reprodução/Daily Mail)

A norte-americana April Boudreau, de 61 anos, já enfrentou uma longa luta contra o câncer, mas recebeu uma notícia surpreendente ao ser diagnosticada com a doença pela quarta vez. Moradora do Texas, nos Estados Unidos, ela descobriu que tinha um tumor maligno no pulmão, mas isso ao mesmo tempo em que já soube que estava curada.

“Você se belisca porque não consegue acreditar que é verdade”, disse ela em entrevista ao jornal “Daily Mail”. “Isso tudo foi tão simples, sem radiação ou quimioterapia”, destacou.

O caso aconteceu em janeiro deste ano, mas só agora foi divulgado. Segundo April, ela passava por exames de rotina no Texas Health Harris Methodist Hospital quando precisou fazer uma biópsia. Na ocasião, os médicos confirmaram que o nódulo era de fato câncer de pulmão em estágio inicial.

Cirurgia imediata

Naquele momento, como ela estava sob efeito de anestesia para o exame, os profissionais já optaram por operá-la. A cirurgia foi realizada por uma técnica pouco invasiva, que utiliza um cateter ultrafino guiado por um robô para atingir lesões em áreas de difícil acesso ao pulmão.

Assim, quando April acordou do procedimento, ela recebeu a notícia sobre o câncer e, ao mesmo tempo, que ele já tinha sido removido cirurgicamente. Após passar apenas um dia internada, ela recebeu alta.

“Tomei analgésicos por três dias e era tudo o que eu precisava. Três dias depois, eu estava normal, andando por aí. Eu não podia acreditar”, disse ela.

Antes do câncer no pulmão, a norte-americana já tinha feito tratamentos contra linfoma de Hodgkin duas vezes, em 1984 e 1985, e contra um nódulo na mama, em 2002. Agora, além de ter sobrevivido pela quarta vez ela ainda teve a cura em tempo recorde.

