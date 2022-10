As 5 músicas brasileiras mais tocadas internacionalmente Imagem: reprodução Instagram (@anitta)

Cantoras como a Anitta tem seu mérito na história da música brasileira por popularizar mais ainda o funk por diversos outros países à fora. Contudo, a cantora não foi a primeira a levar nossa cultura para outros lugares, já que as canções brasileiras já são tocadas há tempos pelos gringos.

De acordo com o site Megacurioso, em 2009 a revista Rolling Stone Brasil elaborou uma lista com as 100 músicas brasileiras mais tocadas lá fora que foi atualizada até 2018. Veja a seguir 5 dessas canções brasileiras que explodiram por diversos continentes.

Mas Que Nada - Jorge Ben

A música foi composta em 1963 e foi interpretada por diversos artistas ao longo dos anos e também sampleada sampleada diversas vezes. A música explodiu pois fugia da bossa nova tradicional feita na época, se tornando uma das músicas mais ouvidas no exterior.

Asa Branca - Luiz Gonzaga

Considerada uma das composições brasileiras mais bonitas de todos os tempos, Asa Branca foi escrita por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Sua primeira gravação é de 1947 e, segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), entidade brasileira responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos autores, a canção já foi regravada 316 vezes, sendo a quarta música nacional mais regravada.

Carinhoso - Pixinguinha

Com 411 regravações registradas segundo o Ecad, ‘Carinhoso’ foi quem deu vida ao gênero musical ‘choro’. A música foi elaborada entre 1916 e 1917, mas foi gravada somente em 1928.

Águas de Março - Elis Regina e Tom Jobim

‘É pau, é pedra, é o fim do caminho...” Uma letra marcante, sendo uma das musicas mais famosas composta por Tom Jobim. Foi gravada em 1972 por João Bosco, mas se popularizou na voz de Elis Regina, no álbum ‘Elis & Tom’.

Construção - Chico Buarque

Composta e lançada por Chico Buarque em 1971, a música da nome ao álbum. A composição foi feita enquanto o músico estava exilado na Itália. Foi regravada e cantada inúmeras vezes e transformou o modo de absorver música no hemisfério sul.

