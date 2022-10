Menino acha as quatro figurinhas de Neymar e comemora: “Sou muito fã”

Um menino de 10 anos encontrou as quatro figurinhas do jogador Neymar do álbum da Copa do Mundo do Catar e comemorou a conquista. A história foi contada pelo “G1″.

João Eduardo Alvarenga de Sousa mora em Quirinópolis, em Goiás, e contou já ter recusado ofertas de até R$ 2 mil pelos cromos. Visionário, ele pensa em vendê-los mais tarde, por um preço ainda maior, para comprar um patinete elétrico.

Para além do dinheiro, o garoto disse que ficou muito contente ao achar as figurinhas do craque. “Foi muito grande a emoção, fiquei muito feliz quando eu ganhei. Eu sou muito fã do Neymar”, disse.

O primeiro sticker de Neymar saiu em um bolo de pacotinhos trazido pelo irmão, que mora na capital, Goiânia. As outras vieram em pacotes comprados em Quirinópolis mesmo.

Ainda segundo a reportagem do “G1″, João já completou o álbum da Copa. Para isso, foram necessários mais de 300 pacotes de figurinhas.

Figurinhas e solidariedade

Um adolescente de 15 anos criou um projeto de arrecadação e doação de figurinhas e viralizou nas redes sociais.

Adolescente viraliza com projeto de doação de figurinhas (Reprodução/ Instagram @figurinhaparatodos)

Segundo o “Estadão”, Allan Cohen diz já ter arrecadado 13 mil figurinhas avulsas e 200 álbuns que beneficiarem o Lar das Crianças e o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, em São Paulo. Os alunos da escola General de Gaulle, no Capão Redondo, serão os próximos a receber os presentes.

Tudo começou com um projeto extracurricular da escola Beit Yaacov, na Barra Funda. O aluno do 1º ano criou, então, a página @figurinhaparatodos no Instagram, fez um vídeo e começou a pedir ajuda de parente pelo WhatsApp. A ação foi se expandindo e, em cerca de um mês, já recebeu apoio até mesmo de jogadores famosos, como Tchê Tchê e Carlos Miguel.

“Não sabia que teria um impacto tão grande. Não sei como a ação chegou a tanta gente. Muitas pessoas mandaram mensagem e diziam que queriam ajudar”, disse o adolescente, surpreso.

