Descubra 5 curiosidades sobre a ave mais perigosa do mundo

Olhando de longe, as aves não parecem ser tão perigosos assim, mas se engana quem não conhece o casuar, conhecido pelos biólogos como a ave mais perigosa do mundo. O animal é um verdadeiro dinossauro com garras parecendo uma adaga e corpo de avestruz.

Veja 5 curiosidades sobre a ave com informações do site Megacurioso.

Pais responsáveis

Na natureza a causar fêmea se reproduz utilizando vários parceiros. Após colocar os ovos, as mães os ‘abandonam’ e os pais se tornam responsáveis pela criação, incubando os ovos por cinquenta dias, sem sair do ninho nem para comer ou beber água.

Após o nascimento, os pais ainda passam nove meses criando os casuares mais jovens, ensinando eles a ‘forragear’ e se defender

Corredores, saltadores e nadadores

Uma das características principais do casuar é o salto. Mesmo com 68 quilos, eles conseguem sair até dois metros do chão com um pulo, usado principalmente para atacar. Para fazer isso, ele costumar pular e descer com as suas garras cortando para baixo. Além de saltar, eles também nadam e também podem correr até 49 km/hora.

Ele andando CASUARmente pela praia e inspecionando o zap das pessoas.pic.twitter.com/kpg4KBJIs9 — Fernanda LULA 1️⃣3️⃣ 🦑 (@Fernanda_Renno) September 27, 2022

Frugívoros

Mesmo com todas as características ‘assassinas, o casuar se alimentam de frutas e bagaços que caem no chão pelas florestas aonde vivem. Uma ave adulta da espécie come cerca de 11 quilos de frutas por dia, aproveitando ainda de animais mortos e fungos.

Outros tipos de alimentos que compõem a sua alimentação são roedores, caracóis e lagartos. Ao defecar, seu cocô pode conter frutas ainda semidigeridas, por isso não se espante de topar com um casuar se alimento das suas próprias fezes.

Vida longa

Mesmo sem um estudo conclusivo, pesquisadores estimam que um casuar costuma viver bastante, com espécies da região do sul chegando até os 40 anos em cativeiro, com os do norte vivendo ainda mais.

Morte humana

Existem apenas dois relatos de pessoas mortas pela ave. O primeiro ocorreu há quase 100 anos, em 1926. Na ocasião, um casuar atacou um jovem fazendeiro de 16 anos em Queensland, na Austrália.

Já em 2019, um senhor de 75 anos foi atacado na Flórida, Estados Unidos. O homem mantinha o casuar como animal de estimação em uma fazenda de aves exóticas.

O site fiz que “22% dos ataques do causar ocorrem por defesa dos ovos ou filhotes, 5% ocorrem pelo fato de alguém se aproximar demais de seu alimento e 73% envolvem o casuar identificar a pessoa como uma presa fácil”.

