Moda: tendências de acessórios para 2023 que você vai querer usar a partir de agora!

Não sabe o que fazer para que seu look não fique tão simples, nessa reta final de 2022? A boa escolha de acessórios será sempre a resposta. Acessórios são essenciais para cada look que você usa, pois além de complementar, dá um toque final único às vestimentas.

Por esse motivo, deixamos aqui os destaques das tendências para esta temporada e para todo o ano de 2023.

Muitas correntes

Elas são muito versáteis, pois você pode usá-las em qualquer forma, tamanho ou cor e ficarão ótimos.

Como você gosta mais de usar correntes, em brincos, colares ou anéis? Vamos vê-los em todas as suas possibilidades dominando as ruas, mesmo em bolsas, roupas e calçados.

Acessórios na cor prata

É um fato! A prata vem com tudo nas próximas estações, aliás, nunca sai de moda, certo? As pulseiras com penduricalhos, para você personalizar com seus pingentes preferidos seguirão as queridinhas.

Borboletas: a tendência mais feminina

As borboletas já foram tendência no passado, muito usadas por divas como Mariah Carey, por exemplo, entre os anos 90 e 2000, e agora estão voltando com tudo.

Ela é considerada o símbolo da transformação, da mudança e da renovação, e colocar essa vibe no seu look, combinando com suas peças, te deixará mais linda ainda.

Mix de pedras coloridas

As cores dominarão os acessórios! Você pode apostar em usar diversas pulseiras com pedras cada uma de uma cor, ou um mix de pedras coloridas em um único acessório, que a aposta é certa.

Além de lindos, deixam os looks muito mais alegres, dando um up em qualquer roupa.

Barbiecore

A tendência que invadiu os looks neste ano, agora chegou também nos acessórios.Invista em colares, brincos e pulseiras com pedras na cor rosa e traga toda a feminilidade para o seu look.