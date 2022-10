Alimentos não saudáveis serão ‘denunciados’ por novo rótulo em industrializados

Sabe quando você vai ao mercado e fica na dúvida qual opção é a mais saudável? Em breve, será mais fácil identificar: os alimentos fabricados a partir do último domingo (9) deverão ter um novo tipo de rótulo.

O que isso quer dizer? Basicamente, os consumidores serão alertados para aqueles alimentos que podem conter altos índices de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio.

As novas etiquetas terão esse visual:

Novos rótulos de alimentos (Foto: Reprodução/Anvisa)

A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e busca facilitar a exposição de informação ao consumidor - da mesma forma que já é feito com os avisos de alimentos que contém transgênicos, por exemplo.

A ideia é incentivar a população a fazer escolhas alimentares mais conscientes. No Brasil, os alimentos ultraprocessados costumam conter ainda mais açúcares que em outros países, agravando ainda mais o problema nutricional da população.

As empresas têm até três anos para terminarem a substituição dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Até lá, será possível esbarrar com produtos com a rotulagem antiga, bem como as novas.

Outras atualizações

Quem também passa por mudanças é a tabela de informação nutricional - aquela que fica na parte de trás das embalagens.

A primeira delas é a obrigatoriedade de trabalhar com um alto contraste, para que todo mundo possa ter uma boa visualização do que está escrito dentro das caixinhas. Pela regra, a tabela deverá ter fundo branco com letras pretas.

Também passa a ser obrigatório a declaração de açúcares totais a adicionais - como acontece com as gorduras.

Outra mudança também é que os valores serão considerados sempre em 100 g ou 100 ml (além das porções por embalagem). Dessa forma, a comparação entre os produtos fica mais fácil para os consumidores.

