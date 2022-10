8 dicas para manter seus alimentos frescos por mais tempo

Seja para evitar o desperdício de alimentos, seja para economizar no mercado - que conta com preços cada vez mais altos - todo mundo tem seus métodos para conservar a comida fresca por mais tempo.

Para evitar perder os alimentos frescos para o mofo ou para o azedo, existem alguns truques fáceis de se adotar. Segundo o portal Metro UK, oito deles são essenciais. Confira:

1. Adicione sal ao leite aberto

Pode parecer estranho, mas adicionar uma pitada de sal assim que você abre a caixa de leite pode prorrogar sua vida útil. Certifique-se de agitar bem a caixa e manter ele na geladeira.

2. Guarde o leite na parte mais fria

O leite mais frio dura mais tempo que o leite morno. Por isso, o ideal é colocar a caixinha no fundo da geladeira, entre as prateleiras médias e a mais alta, que fica próximo do freezer.

3. Lave os vegetais com vinagre

Antes de guardar verduras e legumes, desinfecte-os em uma solução de água e vinagre, deixando eles de molho durante 15 minutos. Também é possível adquirir hipoclorito de sódio em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS gratuitamente, para realizar o mesmo procedimento.

4. Mantenha as bananas separadas

Bananas têm processo de amadurecimento mais rápido que outras frutas. Além disso, elas produzem uma quantidade de gás etileno maior que as outras - o que pode acelerar o apodrecimento das outras frutas.

5. Pendure as bananas

Para impedir que as bananas escureçam muito rápido, um truque é deixá-las penduradas, em vez de deitadas na fruteira. Outros truques são embrulhá-las em filme plástico ou descascá-las e congelá-las.

6. Trate ervas frescas como flores

Para ter ervas frescas por mais dias e dar mais sabor à comida, coloque-as em um jarro ou vasilha com água, como faria com flores. Dessa forma, você evita que elas sequem e murchem.

7. Congele ervas frescas

Caso não tenha espaço para fazer isso ou vá demorar para usar uma erva fresca, a outra dica é congelar. Você pode armazenar em água ou azeite, em forminhas de gelo - e já fazendo poções perfeitas.

8. Congele o pão

Comer pão francês duro não é nem um pouco agradável. Por isso, a melhor forma de armazenar por vários dias é congelar aqueles que não serão consumidos quando chegam da padaria. Depois, basta colocá-los no forno por 10 minutos, para ter a sensação de pão fresco.

