Skincare: Tudo sobre o Face Sculpting e como a técnica se tornou a queridinha das famosas

“A massagem intrabucal é uma abordagem inovadora que traz uma resposta antienvelhecimento imediata e não invasiva, ideal para quem não quer recorrer a injeções de ácido hialurônico ou Botox (ou quem quer espaçá-los)”, esclarece Delphine Langlois, facialista parisiense que está entre os profissionais que dominam essa técnica.

A técnica de “esculpir o rosto” nada mais é do que massagear com movimentos programados em intensidade e atendendo as áreas mais necessárias do rosto, combatendo o envelhecimento e sem necessidade de aplicação de botox.

“Os músculos são colocados um sobre o outro através da boca – a partir daí você pode preencher profundamente a pele e criar um efeito de massagem dupla”, diz Langlois.

O procedimento já tem o favoritismo de Meghan Markle e Kate Moss entre as famosas. A duração é de uma hora e consiste em duas etapas.

Alongamento dos músculos da face:

Nessa etapa de 40 minutos, é feita a estimulação dos músculos do rosto e do fluxo sanguíneo, enquanto a massagem é realizada de acordo com a morfologia do rosto. As maçãs do rosto são elevadas com o movimento e a parte mais externa é redesenhada e tonificada.

Massagem bucal:

Nos últimos 20 minutos, a massagem é feita por dentro da boca. O profissional trabalha os músculos subcutâneos e os externos, as articulações musculares ao redor da boca, alargando o sulco nasolabial e as linhas ao redor da boca. Os músculos da mastigação também são ativados quando a massagem vai para o lábio inferior.

Benefícios

Os benefícios da nova técnica são vários. Para começar, o efeito de preenchimento notório no sulco nasolabial, nas linhas ao redor da boca e nos lábios. Considerando que nossos ossos também envelhecem, a massagem estimula os osteoplastos, ao mesmo tempo em que estimula a produção de colágeno e elastina.

As tensões na região da boca também são desfeitas. Enfim, a aparência da pele e seu brilho aumentam consideravelmente.