Skincare: Como usar o ácido glicólico e quais são seus benefícios para a pele

O ácido glicólico é um componente presente em certos alimentos de origem vegetal, como a beterraba e a cana-de-açúcar. Devido às suas propriedades de renovação celular, ele é um ingrediente popular em produtos para cuidados com a pele. Porém, são necessários certos cuidados para sua utilização, se usado com muita frequência ou em concentração alta pode causar irritação e outros danos à pele.

Aqui te explicamos quais são os benefícios desse composto e como utilizá-lo adequadamente na sua rotina, assim como seus possíveis efeitos colaterais.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Menos estrutura molecular

O ácido glicólico está comumente presente em produtos de uso tópico usados para para melhorar a textura e a aparência da pele ou até mesmo tratar doenças. Ele faz parte do grupo de alfa-hidroxiácidos (AHAs), que incluem também: o ácido cítrico, que está presente em frutas cítricas, o ácido málico, presente nas maçãs, e o ácido lático, presente no leite.

O ácido glicólico é o que tem menor estrutura molecular, sendo por isso melhor absorvido pela pele.

Esfoliante químico

Sendo agente esfoliante e um poderoso hidratante, o ácido glicólico é ideal para tratamento em pele acneica, à medida que trata e renova as células. É recomendado ainda para tratamento de verrugas e a suavização de linhas e rugas, além de ser antibacteriano e anti-envelhecimento.

O ácido glicólico precisa ser recomendado por um profissional de saúde, pois não pode ser usado por todas as pessoas. É essencial um teste prévio para saber se a pele não ficará irritada com o uso do ácido. Assim, faça o teste em uma outra área do corpo aplicando o produto. Se não houver sintomas colaterais, prossiga com a aplicação no rosto.

Escolha bem

Se é a primeira vez que você experimenta o ácido glicólico, escolha um produto que contenha uma baixa concentração dele e use com pouca frequência no início. Se não houver reações adversas pode aumentar a frequência de uso.

Um único produto para sua rotina de cuidados que contém o ácido é suficiente para obter os benefícios, sendo necessário seu uso à noite, pois o ácido glicólico aumenta o risco de queimaduras causadas pelo Sol. Assim como para o uso de todos os AHAs, sempre aplique protetor solar ao sair de casa.