Veja os melhores momentos do dia para beber água Imagem: Pexels

Em uma rotina saudável, além de se alimentar bem e realizar exercícios físicos, a hidratação também é extremamente importante. A água permite que os rins funcionem bem e evita danos ao órgão.

Contudo, não são todas as pessoas que consomem a quantidade exata recomendada. Você já ouviu falar que, para se manter hidratado, o consumo diário deve ser de dois litros, dez copos de 200 ml.

Mas se você bebe pouco líquido por dia, existem hábitos que podem te auxiliar a se hidratar melhor. Um deles é escolher momentos específicos para beber água. Confira a seguir quais são os melhores momentos para se hidratar, segundo o site Meganotícias.

Assim que acordar

Após uma boa noite de sono, é recomendado beber um copo de água assim que acordar para ajudar o corpo a se reidratar. Nesse momento, a água é o líquido mais indicado.

Quando você sente fome

De acordo com o site, o cérebro pode confundir os sinais de apetite com o de sede. Por isso que sentir fome mesmo após você se alimentar pode ser um sintoma de desidratação e que você precisa de água.

Ao sentir dor de cabeça

Uma das principais causas de dor de cabeça é a desidratação, pois a falta de líquido no corpo comprime os vasos sanguíneos. Por isso é comum sentir o desconforto após exagerar na bebida alcóolica.

Quando você está sem energia

“Um dos maiores indicadores de letargia ou baixa energia é que você está desidratado”, explica a nutricionista Rania Batayneh. Ela complementa dizendo que a água regula a função cerebral, por isso a desidratação está relacionada ao desequilíbrio do humor.

Parte do cérebro é composta de água, por isso que, com a falta de líquido, os vasos se contraem, afetando a atenção, memória, resistência e coordenação.

Após se exercitar

Para a realização de atividades físicas, é importante se manter hidratado antes, durante e após os exercícios. Como as atividades físicas causam a transpiração, é preciso repor o líquido perdido.

Antes do período da menstruação

A menstruação causa desidratação devido às alterações endocrinológicas. “Isso ocorre porque no início do ciclo menstrual os níveis hormonais de progesterona e estrogênio são baixos, e isso pode fazer com que seu corpo retenha água, o que pode fazer você se sentir inchada e lenta“, diz a ginecologista-obstetra Kendra Segura ao Pop Sugar.

