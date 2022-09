Setembro Amarelo: a atividade física no combate à depressão

Setembro é conhecido como o mês de prevenção ao suicídio. A campanha ‘Setembro Amarelo’ foi criada no Brasil em 2015 e tem como objetivo prevenir e e conscientizar sobre o suicídio. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895.

Segundo Marcel Caferati, fundador de um aplicativo de personal trainers, a atividade física pode ser uma aliada no combate à depressão em virtude da liberação da serotonina.

“Ao praticar qualquer tipo de atividade física, o corpo humano fabrica serotonina, conhecido como ‘hormônio da felicidade’, que tem sua produção reduzida em casos de depressão. Além desse hormônio, ao praticar exercícios, produzimos uma série de outras substâncias que podem auxiliar na melhora do quadro. Contudo é preciso acompanhar cada caso” afirma Marcel. Algumas pessoas diagnosticas sofrem de insônia e a substância serotonina também auxilia no relaxamento do cérebro, ajudando os pacientes a dormirem melhor.

LEIA TAMBÉM: Setembro Amarelo: como lidar com um companheiro com depressão?

De acordo com o profissional, para que haja uma melhora no quadro, é preciso que a quantidade de exercício seja medida de acordo com o biotipo. “Não existe fórmula padrão, cada corpo reage de uma forma e é necessário avaliar com um profissional qual atividade é a ideal para cada caso” finaliza.

Sintomas de depressão

Segundo o site Tua Saúde, os principais sintomas de depressão são:

Sensação de vazio ou tristeza;

Sensação de vazio ou tristeza;

Falta de energia e cansaço constante;

Irritabilidade;

Dores e alterações no corpo;

Problemas de sono;

Perda de apetite;

Falta de concentração;

Pensamento de morte e suicídio;

Abuso de álcool e drogas;

Lentidão.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente os sintomas descritos, busque um médico e apoio psicológico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Medicamento para tratar câncer de mama é incorporado ao SUS

⋅ Unifesp tem evento online e gratuito sobre terapias com uso de cannabis medicinal; veja como participar

⋅ Ana Maria Braga fala sobre Setembro Amarelo e emociona fãs do ‘Mais Você’