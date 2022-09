Unifesp tem evento online e gratuito sobre terapias com uso de cannabis medicinal; veja como participar

Unifesp tem painel com as últimas atualizações sobre o uso de cannabis medicinal Unsplash

O Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide e Integrativa (NDMCI), em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 19h30, um evento online e gratuito sobre o que há de mais atual nas terapias com uso de cannabis medicinal. Os interessados em participar devem se inscrever previamente no site da Unifesp.

O Painel Canábico trará um panorama aos pacientes que enfrentam dificuldades diversas em seus tratamentos de saúde e que podem se beneficiar do potencial terapêutico da cannabis medicinal, seja direcionada aos esportistas, para tratamento de insônia, ansiedade, depressão, dor crônica, entre outros.

Até dezembro, estão previstas oito etapas do painel, realizado às quartas-feiras, quinzenalmente. Ao total, a carga horária será de oito horas e todos aqueles que participarem durante esse período receberão um certificado emitido pela Unifesp. O Painel Canábico se conecta ao Curso de Atualização em Cannabis Medicinal que é oferecido pela universidade e já está em sua oitava edição.

Durante o evento, os médicos participantes do NDMCI discutem, de forma ampla e democrática, os tratamentos à base de cannabis medicinal, além de estudos científicos inéditos e respostas terapêuticas a algumas patologias específicas, bem como amostragem de dados e discussão de casos clínicos advindos de estudos realizados por meio de evidências de casos reais.

Em formato de live, o curso é direcionado a todas as pessoas interessadas no potencial terapêutico da cannabis e seus componentes, como comunidade em geral, acadêmicos, pacientes e familiares, profissionais da área da saúde, alunos de graduação e pós-graduação, lideranças comunitárias, entre outros.

Também serão discutidas formas para que os pacientes consigam a cannabis medicinal a preços acessíveis, bem como o acompanhamento e monitoramento de forma criteriosa, por meio de protocolos clínicos consistentes e seguros.

Confira abaixo a programação de todas as etapas do evento online:

14/09, das 19h30 às 20h30 - Panorama atual das pesquisas com cannabis medicinal;

28/09, das 19h30 às 20h30 - Evidências de casos reais do tratamento com cannabis medicinal na ortopedia;

12/10, das 19h30 às 20h30 - Evidências científicas da Síndrome da Deficiência Clínica de Endocanabinoides;

26/10, das 19h30 às 20h30 - Evidências científicas do tratamento de Cannabis Medicinal nos Distúrbios da Saúde Mental (ansiedade, depressão e insônia);

9/11, das 19h30 às 20h30 - A utilização dos canabinoides nas doenças neurodegenerativas – Panorama atual de pesquisas;

23/11, das 19h30 às 20h30 - O que as pesquisas mostram sobre dor crônica e o uso de canabinoides – Relato de caso

7/12, das 19h30 às 20h30 - A importância da individualização na terapia canabinoide;

21/12, das 19h30 às 20h30 - Cannabis no esporte: o que temos hoje de evidências científicas?.

LEIA TAMBÉM: