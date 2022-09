Ana Maria Braga fala sobre Setembro Amarelo e emociona fãs do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” um pouco mais séria. Após o pensamento do dia, a apresentadora da Globo chamou uma reportagem que comoveu muitos fãs do matinal, que usaram o Twitter para comentar sobre o assunto levado ao ar.

“Nós entramos no Setembro Amarelo, que é o período da campanha mundial de prevenção ao suicídio. Em 2022, o lema é ‘a vida é a melhor escolha’”, disse a apresentadora da Globo.

"É olhar no olho e falar: tá tudo bem? Como foi seu dia?" 🤧 #MaisVocê pic.twitter.com/Cwx7WZB6Hf — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 2, 2022

“O suicídio é um drama que impacta não só a família, mas a sociedade como um todo. É complexo e pode atingir pessoas de todas as classe sociais e idades”, alertou Ana Maria, que parecia muito emocionada ao anunciar a matéria.

Temperando a comida com lágrimas graças a Ana Maria Braga.. q forte tá hj hein #MaisVoce #SetembroAmarelo — Lu Meireles (@LuMeireless) September 2, 2022

No Twitter, a emoção tomou conta da audiência do “Mais Você”, que aplaudiu virtualmente a veterana e toda a produção do matinal. Uma admiradora escreveu: “Sexta feira de manhã e eu estou como? Chorando horrores com a história da Ana Paula no ‘Mais Você’. Força mulher Deus a abençoe sempre”.

E eu chorando horrores com essa mãe que perdeu o filho #MaisVoce #TapaNoVisual — Fagner Oriana® (@faggner) September 2, 2022

Outra fã da apresentadora compartilhou a hashtag Setembro Amarelo e disse que estava “temperando a comida com lágrimas graças a Ana Maria Braga”.

Uma terceira telespectadora também não segurou a emoção e disse que estava aos prantos ao ver a matéria exibida pela Globo: “Nossa que tristeza, Ana Paula que Deus te conforte e te ampare. Tô chorando, doeu na alma. Força e fé que um dia vocês vão se encontrar novamente. Deus te abençoe Ana Maria Braga”.

#MaisVoce Nossa que tristeza, Ana Paula que Deus te conforte e te ampare.

Tô chorando, doeu na alma.

Força e fé que um dias vcs vão se encontrar novamente.

Deus te abençoe 🙏@ANAMARIABRAGA — Luzia 🐦🐷🍼🍺✨ (@luziamarcio1318) September 2, 2022

A campanha

Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, realizada desde 2015. Neste mês também comemora-se, no dia 10, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2003.

No Brasil, a campanha é realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização à Vida (CVV).

Se você está em busca de ajuda ou conhece alguém que pode estar, é possível entrar em contato com o CVV por telefone (no número 188), e-mail e chat on-line. O centro realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária.

