Mãe de Gustavo Corasini vai ao Encontro e afirma que família está se ‘adaptando’

Gustavo Corasini e Fernanda Corasini, mãe do ator que interpretou Tadeu na primeira fase de “Pantanal”, participaram, nesta sexta-feira (02), do “Encontro” e falaram sobre os primeiros momentos após a alta hospitalar, recebida na quinta-feira (01).

Ao conversar com Patrícia Poeta e Manoel Soares, a mãe do ator abriu o coração e não escondeu sua angústia: “Foi um susto, mas estamos em casa e com o coração mais tranquilo. Como vocês estavam falando de premonição de mãe [no início do programa], quinze minutos antes eu pedi para ele entrar em casa, mas ele me pediu mais quinze minutos e eu falei para ele colocar uma blusa”, contou ela.

Ainda segundo a mãe de Gustavo Corasini, a família ainda está se adaptando com a nova rotina do menino: “Estamos ainda nos adaptando. Tudo ainda é muito difícil e muito novo, com cadeira de roda e cadeira de banho. Mas, estamos felizes por ele estar em casa”, disse Fernanda, durante o “Encontro”.

Já o ator do remake de “Pantanal” contou para Patrícia e Manoel que matou saudade da família e também de algo inusitado: “Desde de quando eu já sabia quando iria sair a alta, eu falei para a minha mãe que eu queria comer o strogonoff dela. Eu estava com muita saudade da comida da minha mãe e quando eu voltei ela me fez comer tudo”, disse o garoto.

Além de Gustavo, Patrícia Poeta comentou sobre Eduardo, amigo do ator que também sofreu o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. No programa, a famosa relembrou que a mãe da criança fez uma visita surpresa no hospital e Gustavo contou sobre o momento: “A gente conversou sobre o Eduardo e vendo ela deu mais vontade de ficar bem, para cuidar dela e dos irmãozinhos dele”, relatou o ator mirim de “Pantanal”.

Internado, Gustavo Corasini lamentou a morte de amigo após atropelamento, em SP (Reprodução/TV Globo)

Fernanda também comentou sobre o amigo do filho: “Sei que não está sendo fácil para você. Como eu queria que o Eduardo estivesse aqui todo quebrado, mas com a gente. Tenho certeza que lá no céu ele olha por nós”.

