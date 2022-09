Jojo Todynho rebateu ex-empresário e ainda defendeu o marido na web; entenda

A briga entre Jojo Todynho e DJ Batata ganhou um novo episódio e, desta vez, o nome de Lucas Souza, marido da famosa, foi citado como pivô do conflito, que levou ao unfollow de ambos nas redes sociais.

Ao falar sobre o caso nos Stories do Instagram, Jojo Todynho garantiu que o marido não interferiu na decisão de romper com o ex-empresário: “”Não tem nada a ver com o Lucas, apesar dele não gostar do Batata. Bateu o olho e não gostou, mas tratava bem”, revelou a apresentadora do Multishow.

Segundo a famosa, o ex-empresário trabalhava com um contrato fora dos padrões do mercado artístico: “O contrato era de 50%, venceu em junho e eu não renovei. Ele [DJ Batata] acha que está certo, mas o mercado cobra 20%”.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, virou possível pivô do unfollow da funkeira e do ex-empresário (Reprodução/@jojotodynho)

Durante o desabafo, Jojo Todynho relembrou o passado e disse que ele aproveitou de sua inocência para ganhar mais dinheiro: “Quando eu assinei, lá atrás, eu era vendedora no trem. É muito fácil pegar uma pessoa leiga e colocar 50%. Só depois eu fui saber que era errado. Eu tive que dividir o meu prêmio da Fazenda com ele porque ele me cobrou. A história vai muito além do que a gente imagina”, disse a funkeira.

Amigos no passado, já que o empresário musical é muito próximo de um tio de Jojo, a contratada da Globo garantiu que não vai voltar a seguir o ex-empresário: “Ele não vai voltar a me seguir e nem eu voltarei a segui-lo, porque ele está bloqueado no meu Instagram. Muitas coisas aconteceram e eu não vou falar por gratidão a ele”, esbravejou a famosa, que garantiu que o conflito não é de hoje.

‘Muita gente de mentira’, desabafa DJ Batata, ex-empresário de Jojo Todynho (Reprodução/@jojotodynho)

As revelações de Batata

O desabafo de Jojo Todynho aconteceu após o seu ex-empresário dizer que seguiria novamente a funkeira. Em uma entrevista ao Em Off, DJ Batata afirmou que resolveu o conflito com ela e isso teria colocado ainda mais lenha na fogueira.

“O unfollow rolou 500 vezes nesses cinco anos. Não estamos brigados, ela é madrinha dos meus filhos. O contrato acabou, mas a gente seguiu fazendo coisas”, disse ele à colunista Fábia Oliveira.

Mistério: Jojo Todynho troca unfollow com empresário Dj Batata e rompe com ele (Reprodução/Instagram @jdbatata)

O empresário contou ainda que foi convidado, junto com os filhos, para estarem em uma festa promovida por Jojo. “Ela vai fazer uma festa de ‘dia das crianças’ e já chamou meus filhos para irem. Nós vamos”, explicou Batata, que afirmou para esta coluna: “Vou voltar a seguir a Jojo hoje”.

Já sobre o contrato, que Jojo afirmou ser fora dos padrões, Batata se defendeu e disse que sempre trabalhou desta maneira: “Meu contrato sempre foi de 50% a vida toda. É normal isso. Era assim com Ludmilla, com Anitta… É contrato padrão no início”, revelou o produtor musical.

