Pessoas com esse tipo de sangue podem ter mais chances de ter um derrame, mostra estudo

Nova pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Maryland, dos Estados Unidos, sugere que o tipo sanguíneo pode influenciar que as pessoas tenham derrame antes dos 60 anos. De acordo com a Arpen Brasil (Associação de Registradores de Pessoas Naturais), 105.755 pessoas morreram vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2021.

As causas mais comuns para o problema são a idade, o uso de tabaco, a pressão alta e a obesidade, contudo, o estudo analisou razões genéticas que podem estar ligadas ao acidente.

Qual o grupo mais afetado?

Pesquisadores encontraram relação entre os genes que determinam o grupo sanguíneo e o AVC. A divisão dos grupos acontece baseada nas proteínas que revestem os glóbulos vermelhos, divididos entre A, B, AB e O e grupo menores.

Segundo o site Meganotícias, foram analisados mais de 17 mil pacientes. Os especialistas determinaram que os que possuem sangue tipo A possuem 16% mais chances de sofrer um derrame. Já aqueles com a variedade O teriam um risco 12% menor do que as pessoas com outros grupos.

Contudo, o trabalho focou em apenas analisar a conexão entre as informações genéticas que determinam o grupo sanguíneo e o possível risco de ser afetado pelo problema, mas ainda faltam estudos para reconhecer o mecanismo que causa isso. “Provavelmente tem algo a ver com fatores de coagulação do sangue, como plaquetas e as células que revestem os vasos sanguíneos, bem como outras proteínas circulantes, que desempenham um papel no desenvolvimento do coágulo”, explicou o médico e professor de neurologia, Steven Kittner ao Eureka.

Os estudiosos também informam que o aumento de risco é considerado baixo, logo nenhuma ação precisa ser feita, sendo o check-up regular já é o suficiente para a prevenção.

