3 mudanças de estilo de vida que podem te ajudar a dormir melhor

Descansar é essencial para todos os processos fisiológicos e uma noite de sono saudável ajuda no funcionamento físico e mental do dia seguinte, além de auxiliar na imunidade e no combate a doenças.

Por isso, pessoas que passam por distúrbios de sono, como a insônia, podem desenvolver pressão alta, diabete ou sofrer de ataque cardíaco ou ainda acidente vascular cerebral, além da diminuição do desejo sexual.

Em entrevista ao ‘The Mirror’, a terapeuta nutricional Claire Barnes e Hayden Elliott, treinadora fitness, dão algumas dicas de como garantir um sono mais rápido e mais saudável. Confira:

Rotina

Tudo inicia com uma rotina. A terapeuta diz que, manter uma rotina ajuda o corpo a regular os hormônios do sono de forma eficaz. Por isso, o mais indicado é acordar sempre no mesmo horário. “Nossos hormônios do sono dependem de um ritmo circadiano bem equilibrado, que é um processo interno que regula nosso ciclo sono-vigília e é ditado em grande parte pela nossa exposição à luz do dia. Quanto mais nossos horários de despertar flutuam, mais nossos hormônios precisarão se ajustar para nos acompanhar”, explica Claire Barnes. Ela ainda comenta que o cortisol, hormônio que regula o estresse, aumenta pela manhã para despertar as pessoas, mas se houver uma quantidade muito alta no dia do dia, será difícil para a melatonina, que auxilia no sono, ter efeito.

LEIA TAMBÉM: Como Kendall Jenner conquista seu sono de beleza

Dieta

Para a produção da melatonina e melanina, o corpo precisa de triptofano, um aminoácido obtido a partir de certas proteínas dos alimentos. “Alimentos como aves, bananas, aveia, sementes e nozes são boas fontes de triptofano”, explica Claire. Alguns estudos, mesmo que não concretos, relacionam a melhora no sono com o hábito de consumir alimentos que possuem o aminoácido, principalmente em pessoas diagnosticadas com distúrbios no sono.

Exercícios

Exercícios físicos trazem melhoras não somente para o corpo, mas também para a mente. “Houve vários estudos que descobriram que o exercício não só pode ajudá-lo a adormecer mais rapidamente, mas também pode melhorar a qualidade do sono”, acrescenta a treinadora Hayden Elliott. Os exercícios podem acalmar a ansiedade e os sintomas de depressão, ajudando a mente a relaxar antes de dormir. Contudo, Hayden diz para evitar alguns tipos de atividades. “Alguns podem achar que exercícios de alta intensidade muito perto da hora de dormir podem mantê-los acordados”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Conheça 7 alimentos que podem te ajudar a controlar a fome

⋅ Saúde da rainha: esses eram os alimentos saudáveis que Elizabeth consumia e que a fizeram chegar aos 96 anos

⋅ Bebidinha caseira para acelerar metabolismo: Smoothie de maçã e aveia que auxilia no emagrecimento