Saúde da rainha: esses eram os alimentos saudáveis que Elizabeth consumia e que a fizeram chegar aos 96 anos

De acordo com o Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth faleceu pacificamente no Palácio de Balmoral, na Escócia. Com um reinado de 70 anos e 96 anos de idade, foi a pessoa que ocupou o trono britânico por mais tempo.

Pela longevidade, muitas dúvidas sobre o seu estilo de vida surgiram. Segundo o Meganotícias, a saúde da monarca era acompanhada de perto por uma equipe médica, que monitorava também sua dieta. O site diz que eles teriam aconselhado Elizabeth a cortar o consumo de álcool para se fortalecer.

Alimentação da rainha

Chefes, biógrafos e pessoas próximas à família real dizem que ela não possuía uma alimentação variada e nem era excêntrica, e “comia para sobreviver”, disse Darren McGrady, ex-cozinheiro real. Ela preferia alimentos com uma variedade benéfica para a saúde. Confira alguns deles.

Chá

Comum para a população britânica, o chá preto, principal o ‘Earl Grey’ era um dos mais consumidos pela rainha. Era servido pela manhã e acompanhava também os sanduíches e bolos de frutas durante o chá da tarde.

Estudos mostram que pessoas que consomem chá regularmente teriam um menor risco de mortalidade. A bebida também possui antioxidantes, contribuindo com a saúde o coração, diminuindo o colesterol, melhorando o sistema digestivo, diminuindo a pressão arterial e o risco de acidente vascular cerebral.

Cereais e frutas

Outros alimentos saudáveis nas refeições da monarca eram os cereais e frutas, principalmente no café da manhã. A refeição fornece uma boa quantidade de fibras, e melhora a digestão pois regula a flora intestinal. Além disso, os componentes podem prevenir doenças como diabetes e problemas cardíacos, além de regular o açúcar no sangue.

Salmão

Nos almoços e jantares, era preferível o consumo de peixes, como salmão ou linguado, que fornecem ômega-3, protegendo o coração e evitando a hipertensão.

Chocolate amargo

Mesmo preferindo as frutas de sobremesa, Darren McGrady disse à CNN que a rainha gostava muito de chocolate. “Tem que ser chocolate amargo, quanto mais escuro melhor. Ele não gostava de chocolate ao leite ou branco”, comentou o cozinheiro pessoal. Pesquisas mostram que o alimento realmente contribuem com a longevidade, auxiliando na saúde do coração com flavonóides e antioxidantes. Mas a chave é consumir em pequenas quantidades.

