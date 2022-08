O app WhatsApp apresentou nesta semana novos recursos que trazem ainda mais proteção, oferecendo mais controle sobre mensagens.

As novas atualizações de privacidade serão liberadas nos próximos dias para todos os usuários (com celulares Android e iOS), como detalhado pelo pelo blog oficial do app de mensagens.

Três grandes recursos que vão transformar o app WhatsApp e que serão liberados nos próximos dias

Sair de grupos do app silenciosamente

Como informado, o usuário agora pode sair de um grupo sem que isso chame a atenção das demais pessoas. Em vez de notificar o grupo todo quando alguém sair, só os administradores saberão.

Essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

Bloqueio de capturas de tela para mensagens de visualização única

A visualização única já é uma forma para compartilhar fotos ou mídias que não precisam ter um registo digital permanente.

Agora será permitido o bloqueio de capturas de tela das mensagens de visualização única, oferecendo ainda mais proteção.

Esse recurso ainda está em teste, mas será implementado muito em breve.

Escolha quem pode ver que você está online

Ainda de acordo com as informações, a plataforma trouxe a possibilidade de selecionar quem pode ou não ver quando você está online.

Novidade muito esperada, essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

Texto com informações do blog oficial do app