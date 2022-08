Maquiagem: Como aplicar o batom e conseguir um efeito natural

A maquiagem já passou por diversas técnicas seguindo as tendências de cada época, mas nada se mostra tão forte como o tom de naturalidade promovido pelos tempos atuais. Técnicas que fazem com que tudo pareça mais natural deixam todos mais obcecados por tentar alcançar esse resultado.

Esconder as manchas, cicatrizes e olheiras sob os olhos é o que todos desejam fortemente, mas é até aqui que a maquiagem mais trabalhada irá atuar. Todos procuram um look bem mais natural ou sem maquiagem para o resto do rosto. Um look que apenas possa eliminar algumas imperfeições e permita que a sua aparência verdadeira da pele seja exibida.

Aplicar, por exemplo, o batom de forma profissional e que evidencie a naturalidade da sua pele é um bom ponto de partida. O look já é apresentado por muitas celebridades, que optam por esse visual em filmes e fotos. E o melhor, fica bem com nenhuma ou com uma maquiagem mínima.

Para favorecer a aparência natural do batom você pode adicionar um tom um pouco mais escuro aos seus lábios. Confira as dicas que preparamos para que você consiga aplicar o batom da forma mais natural possível.

Passo 1: Hidratação

Primeiro, é super importante hidratar a pele dos lábios. Essa área é muito delicada e por vezes a vemos com rachaduras. Experimente usar sempre um protetor labial ou outro produto hidratante nos lábios alguns minutos antes de aplicar o batom.

A pele irá receber a nutrição e será hidratada e isso evitará que o batom preencha as rachaduras, além de garantir uma aplicação mais suave do batom.

Passo 2: Delineador pode ajudar

A maioria de nós temos as bordas dos lábios em tom marrom ou rosa escuro. Por isso, a escolha de um delineador para lábios em tons neutros ou marrom é ideal. Aplique uma linha fina nas bordas dos lábios e, com um pincel, esfume a linha para dentro, favorecendo com que se misture ao batom.

Passo 3: Esfume as bordas com os dedos

Experimente ainda aplicar o batom com os dedos. Assim, a mistura irá ficar perfeita, e claro, permitirá que os lábios absorvam a pigmentação.